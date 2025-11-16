https://ria.ru/20251116/dpa-2055312929.html
Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество
Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Граждане Германии опасаются нападений на рождественских ярмарках в этом году, о беспокойстве на этот счет заявили более 60% немцев, передает агентство DPA со ссылкой
на результаты проведенного совместно с компанией YouGov исследования.
Согласно итогам исследования, на вопрос, вызывает ли беспокойство посещение рождественских ярмарок на фоне случавшихся ранее нападений, 22% респондентов рассказали о сильном беспокойстве, еще 40% - о некотором опасении, при этом лишь 35% опрошенных сообщили, что не испытывают тревогу во время прогулок по рождественских ярмаркам.
Исходя из результатов исследования, 41% немцев оценивает меры безопасности на ярмарках как достаточные, обратного же мнения придерживаются 37% респондентов.
Агентство не приводит данных о числе опрошенных немцев, сроках проведения исследования и проценте погрешности.
Итоги исследования YouGov для DPA, проведенного с 10 по 11 марта, показали, что 57% немцев стали чувствовать себя менее защищенными в общественных местах за последний год. Газета Bild
20 марта написала, что многие традиционные уличные праздники и мероприятия в последнее время отменяются в свете возросшей террористической угрозы в ФРГ
.
За последний год в Германии участились случаи наездов автомобилей на толпу и нападений на прохожих с ножом, которые во многих случаях заканчиваются человеческими жертвами: в том числе, трагедии произошли в Золингене, Магдебурге, Ашаффенбурге, Мюнхене
и Мангейме
. Часто такие преступления совершают беженцы, которые не имеют права на пребывание в стране.