Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество

Согласно итогам исследования, на вопрос, вызывает ли беспокойство посещение рождественских ярмарок на фоне случавшихся ранее нападений, 22% респондентов рассказали о сильном беспокойстве, еще 40% - о некотором опасении, при этом лишь 35% опрошенных сообщили, что не испытывают тревогу во время прогулок по рождественских ярмаркам.