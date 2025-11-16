Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 16.11.2025 (обновлено: 16:55 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/dpa-2055312929.html
Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество
Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество - РИА Новости, 16.11.2025
Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество
Граждане Германии опасаются нападений на рождественских ярмарках в этом году, о беспокойстве на этот счет заявили более 60% немцев, передает агентство DPA со... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T16:52:00+03:00
2025-11-16T16:55:00+03:00
в мире
германия
мюнхен
мангейм
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153297/94/1532979414_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_279bf0bc730c66e8ad50c3795eaaac8c.jpg
https://ria.ru/20251108/germaniya-2053683057.html
https://ria.ru/20251114/frg-2055048390.html
германия
мюнхен
мангейм
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153297/94/1532979414_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b392d69f68fcb16e45eb7718a7ddb997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мюнхен, мангейм, bild
В мире, Германия, Мюнхен, Мангейм, Bild
Опрос показал, что большинство немцев опасаются терактов на Рождество

DPA: 57% немцев стали чувствовать себя менее защищенными в общественных местах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРождественская ярмарка в Дрездене, Германия
Рождественская ярмарка в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Рождественская ярмарка в Дрездене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Граждане Германии опасаются нападений на рождественских ярмарках в этом году, о беспокойстве на этот счет заявили более 60% немцев, передает агентство DPA со ссылкой на результаты проведенного совместно с компанией YouGov исследования.
Согласно итогам исследования, на вопрос, вызывает ли беспокойство посещение рождественских ярмарок на фоне случавшихся ранее нападений, 22% респондентов рассказали о сильном беспокойстве, еще 40% - о некотором опасении, при этом лишь 35% опрошенных сообщили, что не испытывают тревогу во время прогулок по рождественских ярмаркам.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Каждый четвертый немец скучает по Меркель, показывает опрос
8 ноября, 16:56
Исходя из результатов исследования, 41% немцев оценивает меры безопасности на ярмарках как достаточные, обратного же мнения придерживаются 37% респондентов.
Агентство не приводит данных о числе опрошенных немцев, сроках проведения исследования и проценте погрешности.
Итоги исследования YouGov для DPA, проведенного с 10 по 11 марта, показали, что 57% немцев стали чувствовать себя менее защищенными в общественных местах за последний год. Газета Bild 20 марта написала, что многие традиционные уличные праздники и мероприятия в последнее время отменяются в свете возросшей террористической угрозы в ФРГ.
За последний год в Германии участились случаи наездов автомобилей на толпу и нападений на прохожих с ножом, которые во многих случаях заканчиваются человеческими жертвами: в том числе, трагедии произошли в Золингене, Магдебурге, Ашаффенбурге, Мюнхене и Мангейме. Часто такие преступления совершают беженцы, которые не имеют права на пребывание в стране.
Люди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц
14 ноября, 17:27
 
В миреГерманияМюнхенМангеймBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала