В сферу туризма в ДНР инвестируют более миллиарда рублей
В сферу туризма в ДНР инвестируют более миллиарда рублей - РИА Новости, 16.11.2025
В сферу туризма в ДНР инвестируют более миллиарда рублей
В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 16.11.2025
В сферу туризма в ДНР инвестируют более миллиарда рублей
В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в 2026 году