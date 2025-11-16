Рейтинг@Mail.ru
16.11.2025
Туризм
 
15:12 16.11.2025
В сферу туризма в ДНР инвестируют более миллиарда рублей
В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 16.11.2025
Азовское море в Мариуполе
Азовское море в Мариуполе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Азовское море в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. В ДНР инвестируют более миллиарда рублей в туристическую отрасль в следующем году, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
"К большому сожалению, часть номерного фонда и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать. На 2026 год уже сейчас можно заявить, что более 1 миллиарда рублей будет инвестировано", - сказал Макаров.
Он добавил, что считает сумму в 1 миллиард рублей преуменьшенной, и в конце 2026 года она составит еще более большое число.
Отдыхающие на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян, заявил Пушилин
30 мая, 06:01
30 мая, 06:01
 
Туризм, Донецкая Народная Республика, Кирилл Макаров, Общество
 
 
