В ДНР введут концепцию военного туризма - РИА Новости, 16.11.2025
15:07 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/dnr-2055303295.html
В ДНР введут концепцию военного туризма
Флаги Донецкой народной республики
Флаги Донецкой народной республики . Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. В ДНР введут концепцию военного туризма, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
"Республика сейчас представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией, которая началась в 2022 году. Это ключевые точки, которые могут привлекать туристов... Мы сделали такой большой межведомственный штаб по туризму в целом, в рамках которого мы начинаем работать. На территории республики реализуется национальный проект "Туризм-гостеприимство", - сказал РИА Новости Макаров.
Он отметил, что в рамках реализации проекта для потенциальных туристов будут раскрыты история и предпосылки вооруженного конфликта, определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.
"Те боевые действия, которые проходят на территории Донбасса, должны лечь в основу воспитательных материалов, учебников, архивной работы. Поэтому необходимо эту работу проводить, необходимо всю эту историю структурировать, чтобы люди уже понимали, по какому маршруту они приезжают, где они должны остановиться, что они должны посмотреть в первую очередь, что потом посмотреть, те или иные экспонаты", - добавил вице-премьер.
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В ДНР за неделю сорвали более 400 террористических атак украинских БПЛА
Заголовок открываемого материала