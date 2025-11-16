Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью священника в ДНР - РИА Новости, 16.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 16.11.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью священника в ДНР
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью священника в ДНР - РИА Новости, 16.11.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью священника в ДНР
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагической гибелью настоятеля храма Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново РИА Новости, 16.11.2025
донецкая народная республика, украина, русская православная церковь, вооруженные силы украины, патриарх кирилл (владимир гундяев), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Происшествия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью священника в ДНР

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Шутова

© Фото : Православная молодежь Славянска/Татьяна ОстровскаяСвященник Владимир Шутов
Священник Владимир Шутов - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Православная молодежь Славянска/Татьяна Островская
Священник Владимир Шутов. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагической гибелью настоятеля храма Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново ДНР протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы и прихожан храма, находившихся вместе с ними, сообщает сайт РПЦ.
Ранее РИА Новости сообщало, что священник Владимир Шутов, его жена, а также семья прихожан с ребёнком погибли в ДНР в результате атаки на них дронов ВСУ.
"Примите мои соболезнования в связи с трагической кончиной настоятеля церкви в честь Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново Донецкой Народной Республики протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы, а также прихожан храма, находившихся вместе с ними. Известие об этом происшествии глубоко ранило мое сердце. В результате злонамеренной атаки ВСУ Украины погибли мирные и безоружные люди, которые, лишившись убежища и запасов пищи, желали лишь спастись от нависшей над ними смертельной опасности", - говорится в послании патриарха на имя митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану.
По словам предстоятеля РПЦ, ничто не может оправдать жестокости и цинизма творящих подобные злодеяния
"Это не только настоящее военное преступление, но и тяжкий грех, вопиющий к Небу о справедливом возмездии, и нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, по свидетельству Священного Писания (Иов. 34:22). Возношу молитвы Человеколюбивому Владыке Христу об упокоении безвинно убиенных и верю, что Господь примет их души",- отмечается в послании патриарха Кирилла.
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Киевский режим объявил войну народу и Церкви, заявили в РПЦ
22 октября, 18:29
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
