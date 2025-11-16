Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью священника в ДНР

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагической гибелью настоятеля храма Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново ДНР протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы и прихожан храма, находившихся вместе с ними, сообщает сайт РПЦ.
"Примите мои соболезнования в связи с трагической кончиной настоятеля церкви в честь Царственных страстотерпцев села Александро-Калиново Донецкой Народной Республики протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы, а также прихожан храма, находившихся вместе с ними. Известие об этом происшествии глубоко ранило мое сердце. В результате злонамеренной атаки ВСУ Украины погибли мирные и безоружные люди, которые, лишившись убежища и запасов пищи, желали лишь спастись от нависшей над ними смертельной опасности", - говорится в послании патриарха на имя митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану.
По словам предстоятеля РПЦ, ничто не может оправдать жестокости и цинизма творящих подобные злодеяния
"Это не только настоящее военное преступление, но и тяжкий грех, вопиющий к Небу о справедливом возмездии, и нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, по свидетельству Священного Писания (Иов. 34:22). Возношу молитвы Человеколюбивому Владыке Христу об упокоении безвинно убиенных и верю, что Господь примет их души",- отмечается в послании патриарха Кирилла.
Киевский режим объявил войну народу и Церкви, заявили в РПЦ
22 октября, 18:29