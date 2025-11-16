Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью священника в ДНР

"Это не только настоящее военное преступление, но и тяжкий грех, вопиющий к Небу о справедливом возмездии, и нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, по свидетельству Священного Писания (Иов. 34:22). Возношу молитвы Человеколюбивому Владыке Христу об упокоении безвинно убиенных и верю, что Господь примет их души",- отмечается в послании патриарха Кирилла.