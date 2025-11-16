Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю сорвали более 400 террористических атак украинских БПЛА - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 16.11.2025
В ДНР за неделю сорвали более 400 террористических атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 400 террористических атак украинских БПЛА - РИА Новости, 16.11.2025
В ДНР за неделю сорвали более 400 террористических атак украинских БПЛА
В ДНР сорвали 440 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
россия
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
россия
донецкая народная республика, донецк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю сорвали более 400 террористических атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали 440 террористических атак БПЛА ВСУ на мирных жителей

След от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. В ДНР сорвали 440 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 440 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 298 беспилотников, над Горловкой - 142", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что одной из целей стала Старобешевская ТЭС. Ее пытались атаковать чешскими дронами "FP-1" и "FP-2", вооруженные боевыми зарядами ОФБ-60-ЯУ и ФП-105 с общей массой взрывчатого вещества более 100 килограммов. Также ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка.
Еще один перехваченный БПЛА с фугасным зарядом в 50 килограмм был нацелен на железнодорожный узел в Докучаевске в ДНР. Также 4 ударных беспилотника были перехвачены в ночь с четверга на пятницу при массированном налете на Донецк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Донецк
Россия
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
