ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 16.11.2025
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки
Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T10:02:00+03:00
2025-11-16T10:02:00+03:00
2025-11-16T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
донецкая народная республика
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
