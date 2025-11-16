Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 16.11.2025
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки
Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ в районе Константиновки в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
донецкая народная республика
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки

ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили огневую позицию вражеской САУ и передали координаты расчётам беспилотных систем и гаубицы “Мста-Б”. Плотным огнём артиллерии и ударом беспилотников установка была уничтожена", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что слаженная работа подразделений позволяет эффективно выявлять и поражать цели противника как на передовой, так и в его тыловых районах.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
