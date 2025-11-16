ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили огневую позицию вражеской САУ и передали координаты расчётам беспилотных систем и гаубицы “Мста-Б”. Плотным огнём артиллерии и ударом беспилотников установка была уничтожена", — говорится в сообщении.