Дмитриев назвал молчание Белого дома по скандалу на Украине редкостью
11:49 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/dmitriev-2055276650.html
Дмитриев назвал молчание Белого дома по скандалу на Украине редкостью
Дмитриев назвал молчание Белого дома по скандалу на Украине редкостью
Дмитриев назвал молчание Белого дома по скандалу на Украине редкостью
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что молчание Белого... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:49:00+03:00
2025-11-16T11:49:00+03:00
в мире
украина
россия
кирилл дмитриев
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251116/frantsiya-2055253053.html
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055220947.html
украина
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
в мире, украина, россия, кирилл дмитриев, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал молчание Белого дома по скандалу на Украине редкостью

Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редкостью

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что молчание Белого дома в отношении коррупционного скандала на Украине – редкий случай.
"Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Во Франции потребовали отменить визит Зеленского из-за скандала в Киеве
07:09
Таким образом он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News, посвященную коррупционному скандалу на Украине.
Ранее британская газета Financial Times написала, что энергетический коррупционный скандал на Украине дестабилизировал киевский режим.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Украинский олигарх предсказал печальный конец Зеленскому
Вчера, 21:14
 
В миреУкраинаРоссияКирилл ДмитриевГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
