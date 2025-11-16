В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП

БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке людей после ДТП микроавтобуса и грузовика в Белгородской области, в которой погибли два человека, шесть пострадали, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.