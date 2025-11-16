https://ria.ru/20251116/delo-2055275079.html
В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП
БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке людей после ДТП микроавтобуса и грузовика в Белгородской области, в которой погибли два человека, шесть пострадали, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
Как рассказали в полиции, утром в воскресенье на федеральной автодороге "Белгород - М4 "Дон" возле села Малобыково Белгородской области
произошло ДТП с микроавтобусом, который вез рабочих, и гружёным зерном грузовиком. Оба съехали с дороги - автобус врезался в деревья, фура опрокинулась. Водитель и один пассажир автобуса погибли на месте, ещё шесть пассажиров доставлены в больницу.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и сбор доказательств.