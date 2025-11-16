Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/delo-2055275079.html
В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП
В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке людей после ДТП микроавтобуса и грузовика в Белгородской области, в... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:28:00+03:00
2025-11-16T11:28:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055262975_20:0:1056:583_1920x0_80_0_0_a8a577f5ee8cda773d93ec6f6fda2419.jpg
https://ria.ru/20251115/dtp-2055232488.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055262975_150:0:927:583_1920x0_80_0_0_c9358da4f2c736ffde82da1e1b317b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Россия
В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП

В Белгородской области возбудили дело после смертельного ДТП с микроавтобусом

© Госавтоинспекция Белгородской области/TelegramДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области
ДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Госавтоинспекция Белгородской области/Telegram
ДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке людей после ДТП микроавтобуса и грузовика в Белгородской области, в которой погибли два человека, шесть пострадали, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
Как рассказали в полиции, утром в воскресенье на федеральной автодороге "Белгород - М4 "Дон" возле села Малобыково Белгородской области произошло ДТП с микроавтобусом, который вез рабочих, и гружёным зерном грузовиком. Оба съехали с дороги - автобус врезался в деревья, фура опрокинулась. Водитель и один пассажир автобуса погибли на месте, ещё шесть пассажиров доставлены в больницу.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и сбор доказательств.
Последствия массового ДТП в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Махачкале произошло крупное ДТП
Вчера, 23:45
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала