Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе

КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в египетском Шарм-эш-Шейхе, половина квартир из которых принадлежали россиянам и которые оказались заложены застройщиком уже после покупки жильцами, выселили из комплекса по решению суда, владельцы намерены это обжаловать, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что все квартиры были официально куплены у компании-застройщика в 2006-2008 годах, у владельцев имеются все официальные документы по контрактам и регистрации.

Австралии, Венгрии, Италии, США, Украины и "Всего в жилом комплексе 55 квартир, половина из которых принадлежала россиянам. Остальные – гражданам Великобритании Египта . Восьмого ноября по решению суда жильцов всех 55 квартир выселили, они оказались на улице", - сказал источник.

По его информации, в 2009 году застройщик взял кредит у банка Housing & Development Bank для строительства отеля на этой же территории. В 2017 году он скончался, начался суд между банком и наследницей застройщика - его матерью - в связи с тем, что кредит не выплачен, и отель должен был перейти банку за долги.

Источник подчеркнул, что собственники квартир не участвовали в судебном процессе и не были его стороной. По его словам, в дальнейшем оказалось, что в кредит был включен не только отель, но и уже проданные квартиры.

"Как застройщик заложил не принадлежащее ему имущество, и как банк это принял, это уже совсем другой вопрос", - сообщил источник, упомянув, что хозяева квартир обращались к губернатору провинции Южный Синай и писали в администрации президента Египта, премьера и в МИД страны в надежде урегулировать этот вопрос, но усилия оказались тщетны.