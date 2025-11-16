https://ria.ru/20251116/chp-2055345793.html
Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе
Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 16.11.2025
Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе
Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в египетском Шарм-эш-Шейхе, половина квартир из которых принадлежали россиянам и которые оказались заложены... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T22:47:00+03:00
2025-11-16T22:47:00+03:00
2025-11-16T22:47:00+03:00
жилье
египет
шарм-эш-шейх
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754580689_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_72c52fd512c8b6203a93f900d8757c60.jpg
https://ria.ru/20250417/egipet-2011682733.html
https://ria.ru/20250825/moshenniki-2037426221.html
египет
шарм-эш-шейх
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754580689_113:0:1808:1271_1920x0_80_0_0_193545850a439958daf6907f850a5642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, египет, шарм-эш-шейх, великобритания, в мире
Жилье, Египет, Шарм-эш-Шейх, Великобритания, В мире
Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе
Застройщик заложил уже купленные квартиры в Шарм-эш-Шейхе, владельцев выселили
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в египетском Шарм-эш-Шейхе, половина квартир из которых принадлежали россиянам и которые оказались заложены застройщиком уже после покупки жильцами, выселили из комплекса по решению суда, владельцы намерены это обжаловать, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства отметил, что все квартиры были официально куплены у компании-застройщика в 2006-2008 годах, у владельцев имеются все официальные документы по контрактам и регистрации.
"Всего в жилом комплексе 55 квартир, половина из которых принадлежала россиянам. Остальные – гражданам Великобритании
, Австралии
, Венгрии
, Италии
, США
, Украины
и Египта
. Восьмого ноября по решению суда жильцов всех 55 квартир выселили, они оказались на улице", - сказал источник.
По его информации, в 2009 году застройщик взял кредит у банка Housing & Development Bank для строительства отеля на этой же территории. В 2017 году он скончался, начался суд между банком и наследницей застройщика - его матерью - в связи с тем, что кредит не выплачен, и отель должен был перейти банку за долги.
Источник подчеркнул, что собственники квартир не участвовали в судебном процессе и не были его стороной. По его словам, в дальнейшем оказалось, что в кредит был включен не только отель, но и уже проданные квартиры.
"Как застройщик заложил не принадлежащее ему имущество, и как банк это принял, это уже совсем другой вопрос", - сообщил источник, упомянув, что хозяева квартир обращались к губернатору провинции Южный Синай
и писали в администрации президента Египта, премьера и в МИД страны в надежде урегулировать этот вопрос, но усилия оказались тщетны.
Источник добавил, что владельцы всех квартир намерены обжаловать в судебных инстанциях решение о выселении.