Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 16.11.2025
22:47 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/chp-2055345793.html
Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе
Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе
Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в египетском Шарм-эш-Шейхе, половина квартир из которых принадлежали россиянам и которые оказались заложены... РИА Новости, 16.11.2025
жилье, египет, шарм-эш-шейх, великобритания, в мире
Жилье, Египет, Шарм-эш-Шейх, Великобритания, В мире
Источник: застройщик заложил уже купленные квартиры россиян в Шарм-эш-Шейхе

Застройщик заложил уже купленные квартиры в Шарм-эш-Шейхе, владельцев выселили

© Pixabay / soynanii Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Pixabay / soynanii
Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в египетском Шарм-эш-Шейхе, половина квартир из которых принадлежали россиянам и которые оказались заложены застройщиком уже после покупки жильцами, выселили из комплекса по решению суда, владельцы намерены это обжаловать, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства отметил, что все квартиры были официально куплены у компании-застройщика в 2006-2008 годах, у владельцев имеются все официальные документы по контрактам и регистрации.
По его информации, в 2009 году застройщик взял кредит у банка Housing & Development Bank для строительства отеля на этой же территории. В 2017 году он скончался, начался суд между банком и наследницей застройщика - его матерью - в связи с тем, что кредит не выплачен, и отель должен был перейти банку за долги.
Источник подчеркнул, что собственники квартир не участвовали в судебном процессе и не были его стороной. По его словам, в дальнейшем оказалось, что в кредит был включен не только отель, но и уже проданные квартиры.
"Как застройщик заложил не принадлежащее ему имущество, и как банк это принял, это уже совсем другой вопрос", - сообщил источник, упомянув, что хозяева квартир обращались к губернатору провинции Южный Синай и писали в администрации президента Египта, премьера и в МИД страны в надежде урегулировать этот вопрос, но усилия оказались тщетны.
Источник добавил, что владельцы всех квартир намерены обжаловать в судебных инстанциях решение о выселении.
ЖильеЕгипетШарм-эш-ШейхВеликобританияВ мире
 
 
