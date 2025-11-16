Рейтинг@Mail.ru
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/chp-2055335894.html
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло - РИА Новости, 16.11.2025
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло
Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды в результате затопления маломерных судов "Сарган" и "Надежда" в Териберке Мурманской области не допущено,... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T20:34:00+03:00
2025-11-16T20:34:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055290507_0:0:525:295_1920x0_80_0_0_a577ca4bb323f41d085e381258cd4186.jpg
https://ria.ru/20251108/moskva-2053701915.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055290507_0:0:525:393_1920x0_80_0_0_347d01c27d3e8235c76622409e5ad5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло

СК: разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло

© Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramСудно открепилось от причала в Териберке Мурманской области в результате шторма
Судно открепилось от причала в Териберке Мурманской области в результате шторма - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Судно открепилось от причала в Териберке Мурманской области в результате шторма
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды в результате затопления маломерных судов "Сарган" и "Надежда" в Териберке Мурманской области не допущено, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Следователи проводят проверку после того, как в результате шторма на побережье Мурманской области в селе Териберка затонули два маломерных судна без пассажиров на борту, они открепились от причала.
"В результате инцидента одно из судов затоплено, местонахождение второго устанавливается. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено", - говорится в сообщении.
Задымление на судне Чечера на причале Новоспасский в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На судне "Чечера" в Москве произошло задымление
8 ноября, 19:11
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала