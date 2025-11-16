Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло

МУРМАНСК, 16 ноя – РИА Новости. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды в результате затопления маломерных судов "Сарган" и "Надежда" в Териберке Мурманской области не допущено, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.