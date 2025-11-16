https://ria.ru/20251116/chp-2055335894.html
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло - РИА Новости, 16.11.2025
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло
Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды в результате затопления маломерных судов "Сарган" и "Надежда" в Териберке Мурманской области не допущено,... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T20:34:00+03:00
2025-11-16T20:34:00+03:00
2025-11-16T20:34:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055290507_0:0:525:295_1920x0_80_0_0_a577ca4bb323f41d085e381258cd4186.jpg
https://ria.ru/20251108/moskva-2053701915.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055290507_0:0:525:393_1920x0_80_0_0_347d01c27d3e8235c76622409e5ad5ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло
СК: разлива нефтепродуктов при затоплении судов в Териберке не произошло