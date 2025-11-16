Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/chp-2055330448.html
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 16.11.2025
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T19:45:00+03:00
2025-11-16T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251116/voennye-2055287929.html
белгородская область
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Гладков: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередные удары по нашей области. Пострадали два мирных жителя. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину, получившего слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра, доставили в Борисовскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. Также на месте атаки повреждено оборудование... В Борисовскую ЦРБ обратился ещё один пострадавший в результате удара дрона по коммерческому объекту в посёлке Борисовка Борисовского округа. У мужчины диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях", - написал он в мессенджере МАХ.
Он отметил, что в городе Грайворон при атаке дрона посечены осколками два легковых автомобиля. Также в посёлке Борисовка от детонации дрона повреждены фасад и остекление административного здания. Село Графовка Шебекинского округа тоже подверглось обстрелу и атаке дрона. Кроме того, повреждены фасады и остекление в трёх социальных объектах и восьми многоквартирных домах. Кроме того, в 33 частных домах и четырёх надворных постройках выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия — повреждены гараж и два транспортных средства.
Информация о последствиях уточняется.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Минобороны рассказало, как ВС России прорвались вглубь обороны ВСУ
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала