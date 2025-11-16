Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередные удары по нашей области. Пострадали два мирных жителя. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину, получившего слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра, доставили в Борисовскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. Также на месте атаки повреждено оборудование... В Борисовскую ЦРБ обратился ещё один пострадавший в результате удара дрона по коммерческому объекту в посёлке Борисовка Борисовского округа. У мужчины диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи продолжит лечение в амбулаторных условиях", - написал он в мессенджере МАХ.
Он отметил, что в городе Грайворон при атаке дрона посечены осколками два легковых автомобиля. Также в посёлке Борисовка от детонации дрона повреждены фасад и остекление административного здания. Село Графовка Шебекинского округа тоже подверглось обстрелу и атаке дрона. Кроме того, повреждены фасады и остекление в трёх социальных объектах и восьми многоквартирных домах. Кроме того, в 33 частных домах и четырёх надворных постройках выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия — повреждены гараж и два транспортных средства.
Информация о последствиях уточняется.