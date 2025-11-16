Рейтинг@Mail.ru
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/chp-2055308711.html
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье - РИА Новости, 16.11.2025
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье
Полиция проверяет данные о нападении женщины на сотрудницу цветочного магазина в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T16:19:00+03:00
2025-11-16T16:19:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html
россия
приморский край
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, ленинский район
Происшествия, Россия, Приморский край, Ленинский район
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье

Полиция проводит проверку после нападения женщины на флориста в Приморье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет данные о нападении женщины на сотрудницу цветочного магазина в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях распространилось видео драки, на котором видно, как женщина бьёт ногой флориста, в это время за происходящем наблюдают дети.
"Полиция проводит проверку по факту хулиганства, произошедшего в Ленинском районе Владивостока… Поступило сообщение о том, что в цветочном салоне женщина ведет себя неадекватно, напала на сотрудника и устроила дебош", - говорится в сообщении.
Как отмечают в УМВД, участницей инцидента стала 32-летняя уроженка Дальнегорска. Предположительно женщина находилась в состоянии опьянения. Гражданка передана медицинским сотрудникам.
Женщина привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.
По данному факту проводятся проверочные мероприятия, а также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного потерпевшей. Собранные полицейскими материалы направлены в суд для принятия дальнейшего решения.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности
14 марта, 22:46
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала