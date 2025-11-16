https://ria.ru/20251116/chp-2055308711.html
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье - РИА Новости, 16.11.2025
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье
Полиция проверяет данные о нападении женщины на сотрудницу цветочного магазина в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T16:19:00+03:00
2025-11-16T16:19:00+03:00
2025-11-16T16:19:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html
россия
приморский край
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, ленинский район
Происшествия, Россия, Приморский край, Ленинский район
Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье
Полиция проводит проверку после нападения женщины на флориста в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет данные о нападении женщины на сотрудницу цветочного магазина в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.
В соцсетях распространилось видео драки, на котором видно, как женщина бьёт ногой флориста, в это время за происходящем наблюдают дети.
"Полиция проводит проверку по факту хулиганства, произошедшего в Ленинском районе Владивостока
… Поступило сообщение о том, что в цветочном салоне женщина ведет себя неадекватно, напала на сотрудника и устроила дебош", - говорится в сообщении.
Как отмечают в УМВД, участницей инцидента стала 32-летняя уроженка Дальнегорска
. Предположительно женщина находилась в состоянии опьянения. Гражданка передана медицинским сотрудникам.
Женщина привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ
.
По данному факту проводятся проверочные мероприятия, а также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного потерпевшей. Собранные полицейскими материалы направлены в суд для принятия дальнейшего решения.