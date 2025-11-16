Полиция проводит проверку по факту избиения сотрудницы магазина в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Полиция проверяет данные о нападении женщины на сотрудницу цветочного магазина в Приморском крае, сообщает УМВД России по региону.

В соцсетях распространилось видео драки, на котором видно, как женщина бьёт ногой флориста, в это время за происходящем наблюдают дети.

"Полиция проводит проверку по факту хулиганства, произошедшего в Ленинском районе Владивостока … Поступило сообщение о том, что в цветочном салоне женщина ведет себя неадекватно, напала на сотрудника и устроила дебош", - говорится в сообщении.

Как отмечают в УМВД, участницей инцидента стала 32-летняя уроженка Дальнегорска . Предположительно женщина находилась в состоянии опьянения. Гражданка передана медицинским сотрудникам.

Женщина привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ