Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно
Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно - РИА Новости, 16.11.2025
Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно
16.11.2025
москва
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ребенок, чей фрагмент тела нашли в пруду в московском Гольяново, предварительно, скончался не более 2 дней назад, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, ребенок умер не более двух дней назад", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК
по Москве
сообщили, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, от 7 до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В ГУ МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.
Сейчас полицейские устанавливают причастного к преступлению.