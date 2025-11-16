Рейтинг@Mail.ru
Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/chp-2055295186.html
Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно
Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно - РИА Новости, 16.11.2025
Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно
Ребенок, чей фрагмент тела нашли в пруду в московском Гольяново, предварительно, скончался не более 2 дней назад, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T14:19:00+03:00
2025-11-16T14:19:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055285552_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_5c5dad3828311588b9be87d3e860fa3c.jpg
https://ria.ru/20251104/chelyabinsk-2052727344.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055285552_96:143:1185:960_1920x0_80_0_0_b7c79b816360a0552ad1d9bb0cb963bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Ребенок, чьи останки нашли в Москве, предварительно, умер недавно

Ребенок, останки которого нашли в Москве, мог умереть не более 2 дней назад

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramОстанки человека в пакете в Гольяновском пруду на востоке Москвы
Останки человека в пакете в Гольяновском пруду на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ребенок, чей фрагмент тела нашли в пруду в московском Гольяново, предварительно, скончался не более 2 дней назад, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, ребенок умер не более двух дней назад", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего, предварительно, от 7 до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В ГУ МВД по Москве в свою очередь рассказали, что 16 ноября в полицию поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки.
Сейчас полицейские устанавливают причастного к преступлению.
Квартира в одном из домов на улице 250-летия Челябинска, в которой было найдено тело пятилетнего ребенка - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
4 ноября, 08:57
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала