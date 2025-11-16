https://ria.ru/20251116/chili-2055319213.html
В Чили началось голосование на выборах президента
16.11.2025
В Чили открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Чили.
Чилийцы 16 ноября постараются выбрать президента страны в первом туре из восьми кандидатов.
Особенностью воскресных выборов станет то, что это будет первое обязательное голосование с 2012 года. Власти страны таким образом стараются переломить ситуацию на выборах 2021 года, когда явка составила менее 50%.
Согласно прогнозам, ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, а значит президент страны определится уже во втором туре, который состоится 14 декабря.
Участки будут открыты до 18.00 (00.00 мск).