В Чили началось голосование на выборах президента
14:02 16.11.2025 (обновлено: 17:43 16.11.2025)
В Чили началось голосование на выборах президента
В Чили началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 16.11.2025
В Чили началось голосование на выборах президента
Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Чили. РИА Новости, 16.11.2025
в мире
чили
чили
2025
Новости
в мире, чили
В мире, Чили
В Чили началось голосование на выборах президента

В Чили открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГород Вальпараисо в Чили
Город Вальпараисо в Чили - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Город Вальпараисо в Чили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Чили.
Чилийцы 16 ноября постараются выбрать президента страны в первом туре из восьми кандидатов.
Особенностью воскресных выборов станет то, что это будет первое обязательное голосование с 2012 года. Власти страны таким образом стараются переломить ситуацию на выборах 2021 года, когда явка составила менее 50%.
Согласно прогнозам, ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, а значит президент страны определится уже во втором туре, который состоится 14 декабря.
Участки будут открыты до 18.00 (00.00 мск).
