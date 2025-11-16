https://ria.ru/20251116/burjatija-2055286470.html
В Бурятии прорвало временную дамбу
2025-11-16T12:55:00+03:00
2025-11-16T12:55:00+03:00
2025-11-16T12:55:00+03:00
происшествия
тарбагатайский район
республика бурятия
тарбагатайский район
республика бурятия
УЛАН-УДЭ, 16 ноя - РИА Новости. Временную дамбу, сооруженную во время строительства пешеходного моста, прорвало в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии, угрозы населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
"Да, в Десятниково прорвало дамбу, сооружённую при строительстве пешеходного моста. Угрозы населённым пунктам нет", - сказал собеседник агентства.
В управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал" РИА Новости сообщили, что размыва по федеральной дороге нет, вода не протекала даже по временным трубам.