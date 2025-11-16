Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии прорвало временную дамбу - РИА Новости, 16.11.2025
12:55 16.11.2025
В Бурятии прорвало временную дамбу
В Бурятии прорвало временную дамбу
Временную дамбу, сооруженную во время строительства пешеходного моста, прорвало в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии, угрозы населенным пунктам... РИА Новости, 16.11.2025
2025
В Бурятии прорвало временную дамбу

В Бурятии прорвало дамбу при строительстве пешеходного моста

УЛАН-УДЭ, 16 ноя - РИА Новости. Временную дамбу, сооруженную во время строительства пешеходного моста, прорвало в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии, угрозы населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.‎
‎"Да, в Десятниково прорвало дамбу, сооружённую при строительстве ‎пешеходного моста. Угрозы ‎населённым пунктам ‎нет", - сказал собеседник агентства.
В управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал" РИА Новости сообщили, что размыва по федеральной дороге нет, вода не протекала даже по временным трубам.
В Якутии прорвало дамбу
5 ноября, 09:16
В Якутии прорвало дамбу
