В Бурятии прорвало временную дамбу

‎"Да, в Десятниково прорвало дамбу, сооружённую при строительстве ‎пешеходного моста. Угрозы ‎населённым пунктам ‎нет", - сказал собеседник агентства.

В управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал" РИА Новости сообщили, что размыва по федеральной дороге нет, вода не протекала даже по временным трубам.