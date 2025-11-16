В Британии две тысячи людей вышли на акцию протеста против мигрантов

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Две тысячи жителей городка Кроуборо на юге Англии в воскресенье вышли на митинг против плана премьера Кира Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города, пишет издание Daily Mail.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что жители Кроуборо, чьи дома расположены в районе, прилегающем к военному тренировочному полигону, где власти хотят размесить нелегальных мигрантов, боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья.
"Местные жители скандировали "Стармер, вон!", после того как тысячи людей вышли на акцию протеста против планов разместить 600 мужчин, ищущих убежища, в военном лагере на окраине их города... В сегодняшнем марше приняли участие около двух тысяч человек", - пишет издание.
Отмечается, что местные жители сообщили, что из соображений безопасности уже установили в своих домах сигнализацию, а также выразили обеспокоенность по поводу того, что к местным терапевтам, к которым и так приходится записываться с трудом, будут приписаны дополнительно 600 мигрантов.
О планах по размещению нелегалов в казармах стало известно в конце октября. По замыслу британского МВД, планируется размещать мигрантов, прибывающих в страну на лодках, в двух армейских казармах. Одна из них находится в Шотландии, другая - в Кроуборо. По данным источников СМИ, в двух казармах будет размещено около 900 мигрантов. Они станут первыми из примерно 10 тысяч мигрантов, которых Хоум-офис надеется временно разместить на военных объектах.
Отмечается, что использование военных казарм также рассматривается как сдерживающий фактор для мигрантов, пересекающих пролив Ла-Манш, поскольку чиновники надеются, что такое размещение будет менее привлекательным, чем гостиницы.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.