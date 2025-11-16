В Британии две тысячи людей вышли на акцию протеста против мигрантов

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Две тысячи жителей городка Кроуборо на юге Англии в воскресенье вышли на митинг против плана премьера Кира Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города, пишет Две тысячи жителей городка Кроуборо на юге Англии в воскресенье вышли на митинг против плана премьера Кира Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города, пишет издание Daily Mail.

Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что жители Кроуборо, чьи дома расположены в районе, прилегающем к военному тренировочному полигону, где власти хотят размесить нелегальных мигрантов, боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья.

"Местные жители скандировали "Стармер, вон!", после того как тысячи людей вышли на акцию протеста против планов разместить 600 мужчин, ищущих убежища, в военном лагере на окраине их города... В сегодняшнем марше приняли участие около двух тысяч человек", - пишет издание.

Отмечается, что местные жители сообщили, что из соображений безопасности уже установили в своих домах сигнализацию, а также выразили обеспокоенность по поводу того, что к местным терапевтам, к которым и так приходится записываться с трудом, будут приписаны дополнительно 600 мигрантов.

О планах по размещению нелегалов в казармах стало известно в конце октября. По замыслу британского МВД, планируется размещать мигрантов, прибывающих в страну на лодках, в двух армейских казармах. Одна из них находится в Шотландии , другая - в Кроуборо. По данным источников СМИ, в двух казармах будет размещено около 900 мигрантов. Они станут первыми из примерно 10 тысяч мигрантов, которых Хоум-офис надеется временно разместить на военных объектах.

Отмечается, что использование военных казарм также рассматривается как сдерживающий фактор для мигрантов, пересекающих пролив Ла-Манш , поскольку чиновники надеются, что такое размещение будет менее привлекательным, чем гостиницы.