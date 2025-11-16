https://ria.ru/20251116/bpl-2055254756.html
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
Информирование жителей об атаках БПЛА будут проводить в Грайворонском округе Белгородской области на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор Вячеслав...
2025-11-16T07:43:00+03:00
2025-11-16T07:43:00+03:00
2025-11-16T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
2025
технологии, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
В Грайворонском округе будут сообщать об атаках БПЛА по радио