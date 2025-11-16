Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 16.11.2025 (обновлено: 14:27 16.11.2025)
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
Информирование жителей об атаках БПЛА будут проводить в Грайворонском округе Белгородской области на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 16.11.2025
белгородская область
технологии, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио

В Грайворонском округе будут сообщать об атаках БПЛА по радио

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Фрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Информирование жителей об атаках БПЛА будут проводить в Грайворонском округе Белгородской области на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее оповещения об атаках беспилотников по радио запустили в Волоконовском районе Белгородской области.
"В Грайворонском округе запустили оповещение об атаках БПЛА на частотах радиостанций "Мир Белогорья" и "Радио Z", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что запуск оповещений стал возможен благодаря героическим усилиям специалистов Грайворонского округа, установивших оборудование, которое ранее было разбито врагом.
Специальная военная операция на Украине
 
 
