Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/borschevik-2055234892.html
Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта
Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта - РИА Новости, 16.11.2025
Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта
Бесконтрольное произрастание борщевика на частных землях с весны 2026 года будет считаться нарушением земельного законодательства с соответствующей... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T03:18:00+03:00
2025-11-16T03:18:00+03:00
россия
елена кудерко
общество
дача
дача
борщевик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_a8224d83dd50b28fe6e014a09105a9b7.jpg
https://ria.ru/20250713/sornyak-2028824689.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_f817c785ce479214ff7d2b2f906f8175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, елена кудерко, общество, дача, дача, борщевик
Россия, Елена Кудерко, Общество, дача, Дача, Борщевик
Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта

Юрист Кудерко: с 1 марта кратно вырастут штрафы для дачников за борщевик

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского
Борщевик Сосновского - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик Сосновского. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бесконтрольное произрастание борщевика на частных землях с весны 2026 года будет считаться нарушением земельного законодательства с соответствующей ответственностью для хозяев участка, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
Согласно вступающим с 1 марта поправкам в Земельный кодекс РФ, владельцы участков будут обязаны проводить мероприятия по защите территорий от распространения инвазивных видов растений, среди которых борщевик Сосновского.
"Ответственность станет единой для всей страны и будет регулироваться статьей 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Размеры штрафов возрастут кратно: для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей”, — предупреждает адвокат.
Она напомнила, что истребить борщевик можно механическим, химическим и агротехническим способом. Во всех случаях необходим системный подход, а для полного уничтожения растения необходим контроль не менее трех лет.
Сбор урожая черной смородины на дачном участке - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
13 июля, 02:17
 
РоссияЕлена КудеркоОбществодачаДачаБорщевик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала