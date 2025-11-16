Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне назвали дроны угрозой человечеству
23:55 16.11.2025
В Пентагоне назвали дроны угрозой человечеству
В Пентагоне назвали дроны угрозой человечеству

Дрисколл назвал дроны угрозой человечеству, приведя в пример украинский конфликт

Американский беспилотник Predator
Американский беспилотник Predator
© Фото : public domain
Американский беспилотник Predator. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл считает, что беспилотники представляют собой угрозу на уровне жизни человечества, приведя в пример их использование в украинском конфликте.
"Это угроза всей жизни человечества. То, что происходит на Украине, то, что происходит в России, если посмотреть на скорость и масштаб разрушений, которые могут быть вызваны беспилотниками, мы, как федеральное правительство, должны возглавить решение этого (вопроса - ред.)", - рассказал он в интервью телеканалу CBS.

По его словам, под руководством президента Дональда Трампа США теперь быстро двигаются в решении проблемы отставания страны в беспилотных технологиях.
Ранее Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
При этом ранее в ноябре он рассказал, что США планирует закупить не менее миллиона беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и может приобретать от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем. По его словам, масштабное расширение программы закупок дронов станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тысяч аппаратов в год.
Американский разведывательно-ударный беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
США намерены догнать Китай в производстве дронов, обещают в Пентагоне
