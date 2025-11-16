ПВО перехватила и уничтожила шесть украинских дронов над тремя регионами

«

"Шестнадцатого ноября текущего года в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении МО.