ПВО перехватила и уничтожила шесть украинских дронов над тремя регионами
ПВО перехватила и уничтожила шесть украинских дронов над тремя регионами - РИА Новости, 16.11.2025
ПВО перехватила и уничтожила шесть украинских дронов над тремя регионами
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами... РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны: над тремя регионами России сбили шесть дронов ВСУ за шесть часов