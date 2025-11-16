Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 57 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 16.11.2025 (обновлено: 08:35 16.11.2025)
ПВО ночью уничтожила 57 БПЛА ВСУ
ПВО ночью уничтожила 57 БПЛА ВСУ
Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
самарская область
волгоградская область
россия
самарская область
волгоградская область
безопасность, россия, самарская область, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Самарская область, Волгоградская область
ПВО ночью уничтожила 57 БПЛА ВСУ

Силы ПВО ночью уничтожили 57 украинских БПЛА над семью регионами России

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября текущего года до 7:00 16 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 – над территорией Самарской области, 17 – над территорией Волгоградской области, пять – над территорией Саратовской области, пять – над территорией Ростовской области, три – над территорией Курской области, три – над территорией Воронежской области, один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Самарская область
Волгоградская область
 
 
