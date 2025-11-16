https://ria.ru/20251116/bespilotniki-2055254906.html
ПВО ночью уничтожила 57 БПЛА ВСУ
Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T07:45:00+03:00
2025-11-16T07:45:00+03:00
2025-11-16T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
самарская область
волгоградская область
россия
самарская область
волгоградская область
Силы ПВО ночью уничтожили 57 украинских БПЛА над семью регионами России