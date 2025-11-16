https://ria.ru/20251116/bespilotniki-2055248883.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 16.11.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Атака БПЛА отражена в четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
ростовская область
миллеровский район
юрий слюсарь
ростовская область
миллеровский район
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области