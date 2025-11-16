Белоруссия планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозпродукции

"Мы в прошлом году получили почти 8,5 миллиарда (долларов – ред.). В этом году задача - 106% (увеличить экспорт на 6% - ред.). Объективно считая, мы будем иметь порядка 9,2 миллиарда долларов. То есть задание главы государства мы выполним", - сказал Шулейко телеканалу "Беларусь 1" .

Он также рассказал о полученном в этом году урожае зерна, зернобобовых и рапса, который превысил 11 миллионов тонн, включая миллион тонн семян рапса. По словам вице-премьера, в республике "профицит зерна".

"То есть, вы помните, (если ранее – ред.) нам необходимо было обращаться к Российской Федерации за закупом фуража, то сегодня объективно многие хозяйства нашей республики предлагают свои услуги к продаже. Но мы сдерживаем… этот баланс… Зерно хранится хорошо, мы производим обмен по нашим государственным программам, непосредственно стабилизационным фондам, госзаказу и так далее", - продолжил вице-премьер.