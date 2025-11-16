Белорусская таможня готова к открытию КПП на границе с Польшей

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусские таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в двух пограничных пунктах пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой и этой ночью снова начнут свою работу, сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.

На границе Польши Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").

"Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных с польскими белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что таможенные смены укомплектованы и усилены сотрудниками с закрытых пунктов пропуска, инфраструктура усовершенствована и расширена, все имеющиеся здесь технические средства функционируют.

« "Время закрытия Польшей "Бобровников" мы активно использовали для реконструкции белорусского пункта пропуска "Берестовица". На выездных каналах построены канальная система для грузовиков и отдельный канал движения для автобусов. Модернизированы модули для размещения таможенников и пограничников. Также построен автобусный зал оформления и весогабаритный комплекс", - говорится в сообщении.

Добавляется, что "Брузги" ранее также были усовершенствованы. Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения как на выезд из страны, так и на въезд. Еще сюда доставлена дополнительная досмотровая техника с закрытого для движения участка таможенной границы. Это два перебазируемых сканера - для машин и для багажа.

« "В обоих пунктах пропуска еще до их закрытия было установлено новое оборудование системы электронного мониторинга и постановки в очередь грузовых транспортных средств. Изменения серьезные. Условия нахождения лиц, пересекающих границу, станут комфортнее", - подчеркнули в ведомстве.

За четыре часа до открытия водителям транспортных средств предоставлена возможность регистрации в электронной очереди на выезд из Белоруссии, уточнили в ведомстве. Сейчас в "Брузгах" и "Берестовице" уже зарегистрированы порядка 40 легковых и грузовых транспортных средств.

В свою очередь, государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пункты пропуска "Берестовица" и "Брузги" готовы к возобновлению движения. "Ночью (17 ноября - ред.) с 2.00 по минскому времени (время совпадает с мск - ред.) польская сторона после реконструкции и завершения инженерных работ возобновляет движение в двух международных автодорожных пунктах пропуска через государственную границу. Белорусская сторона пункты пропуска не закрывала и готова к работе. Все необходимые подготовительные мероприятия проведены", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье на границе в пунктах пропуска "Брузги" - "Кузница Белостоцкая" и "Берестовица" - "Бобровники" состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов. В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичности функционирования открываемых пунктов пропуска.

"Автомобильный транспорт, зарегистрированный в зонах ожидания, будет запускаться в пункты пропуска системой электронной очереди, регистрация в которой началась заблаговременно сегодня в 20.00 (время совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении.