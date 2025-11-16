Рейтинг@Mail.ru
Белорусская таможня готова к открытию КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2025
22:05 16.11.2025
Белорусская таможня готова к открытию КПП на границе с Польшей
Белорусская таможня готова к открытию КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 16.11.2025
Белорусская таможня готова к открытию КПП на границе с Польшей
Белорусские таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в двух пограничных пунктах пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты... РИА Новости, 16.11.2025
Белорусская таможня готова к открытию КПП на границе с Польшей

Белорусская таможня заявила, что готова к началу работы КПП на границе с Польшей

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белорусские таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в двух пограничных пунктах пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой и этой ночью снова начнут свою работу, сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.
На границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
"Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных с польскими белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что таможенные смены укомплектованы и усилены сотрудниками с закрытых пунктов пропуска, инфраструктура усовершенствована и расширена, все имеющиеся здесь технические средства функционируют.
«
"Время закрытия Польшей "Бобровников" мы активно использовали для реконструкции белорусского пункта пропуска "Берестовица". На выездных каналах построены канальная система для грузовиков и отдельный канал движения для автобусов. Модернизированы модули для размещения таможенников и пограничников. Также построен автобусный зал оформления и весогабаритный комплекс", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "Брузги" ранее также были усовершенствованы. Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения как на выезд из страны, так и на въезд. Еще сюда доставлена дополнительная досмотровая техника с закрытого для движения участка таможенной границы. Это два перебазируемых сканера - для машин и для багажа.
«
"В обоих пунктах пропуска еще до их закрытия было установлено новое оборудование системы электронного мониторинга и постановки в очередь грузовых транспортных средств. Изменения серьезные. Условия нахождения лиц, пересекающих границу, станут комфортнее", - подчеркнули в ведомстве.
За четыре часа до открытия водителям транспортных средств предоставлена возможность регистрации в электронной очереди на выезд из Белоруссии, уточнили в ведомстве. Сейчас в "Брузгах" и "Берестовице" уже зарегистрированы порядка 40 легковых и грузовых транспортных средств.
В свою очередь, государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пункты пропуска "Берестовица" и "Брузги" готовы к возобновлению движения. "Ночью (17 ноября - ред.) с 2.00 по минскому времени (время совпадает с мск - ред.) польская сторона после реконструкции и завершения инженерных работ возобновляет движение в двух международных автодорожных пунктах пропуска через государственную границу. Белорусская сторона пункты пропуска не закрывала и готова к работе. Все необходимые подготовительные мероприятия проведены", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье на границе в пунктах пропуска "Брузги" - "Кузница Белостоцкая" и "Берестовица" - "Бобровники" состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов. В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичности функционирования открываемых пунктов пропуска.
"Автомобильный транспорт, зарегистрированный в зонах ожидания, будет запускаться в пункты пропуска системой электронной очереди, регистрация в которой началась заблаговременно сегодня в 20.00 (время совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Власти Польши официально уведомили белорусскую сторону, что планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск) открыть пункты пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
Заголовок открываемого материала