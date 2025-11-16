Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти новорожденного в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному, который скончался в медицинском центре Приморья, сообщает СК России.

Как сообщает СК РФ, в октябре супруга заявителя после родов обнаружила у ребенка ухудшение самочувствия, однако её жалобы были проигнорированы. Спустя некоторое время новорождённый скончался.