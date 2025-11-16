https://ria.ru/20251116/bastrykin-2055258047.html
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти новорожденного в Приморье
Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти новорожденного в Приморье
россия
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному, который скончался в медицинском центре Приморья, сообщает СК России.
Глава СК России
затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному в Приморском крае", - говорится в сообщении.
Как сообщает СК РФ, в октябре супруга заявителя после родов обнаружила у ребенка ухудшение самочувствия, однако её жалобы были проигнорированы. Спустя некоторое время новорождённый скончался.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Уголовное дело расследуется в СУСК России по Приморскому краю
