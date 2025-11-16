Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 16.11.2025 (обновлено: 14:56 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/avto-2055289768.html
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей - РИА Новости, 16.11.2025
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей
В России 12 марок автомобилей поменяли свои цены с начала ноября, сообщает агентство "Автостат". РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:28:00+03:00
2025-11-16T14:56:00+03:00
авто
россия
автостат
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828808870_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_823e81db1dacd5fff27add29959763ed.jpg
https://ria.ru/20251115/lada-2055143901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828808870_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_76b0be8510180b0c246c7505cc3d38c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, автостат, общество, экономика
Авто, Россия, Автостат, Общество, Экономика
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей

В ноябре 12 автомобильных марок поменяли стоимость в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота официального дилерского центра Chery в ТЦ "Кунцево"
Работа официального дилерского центра Chery в ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Работа официального дилерского центра Chery в ТЦ "Кунцево". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России 12 марок автомобилей поменяли свои цены с начала ноября, сообщает агентство "Автостат".
«

"У десяти брендов отмечено удорожание отдельных моделей, у одного — удешевление, а еще у одного произошла ценовая корректировка в обе стороны", — говорится в публикации.

Отмечается, что цены на свои модели машин поменяли компании Changan, KGM, Besturn, Tank, SWM, GAC, Soueast, FAW, Great Wall Motor и Avior, а также производитель пикапа Ambertruck Work "Автотор".
На этой неделе "Автостат" сообщал, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам января — октября 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября — 3,43 миллиона рублей.
Седан Lada Granta - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей
Вчера, 10:29
 
АвтоРоссияАвтостатОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала