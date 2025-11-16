https://ria.ru/20251116/avto-2055289768.html
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей - РИА Новости, 16.11.2025
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей
В России 12 марок автомобилей поменяли свои цены с начала ноября, сообщает агентство "Автостат". РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:28:00+03:00
2025-11-16T13:28:00+03:00
2025-11-16T14:56:00+03:00
авто
россия
автостат
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828808870_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_823e81db1dacd5fff27add29959763ed.jpg
https://ria.ru/20251115/lada-2055143901.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828808870_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_76b0be8510180b0c246c7505cc3d38c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, автостат, общество, экономика
Авто, Россия, Автостат, Общество, Экономика
Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей
В ноябре 12 автомобильных марок поменяли стоимость в России