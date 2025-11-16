https://ria.ru/20251116/aviarejs-2055268177.html
Пассажиры "Сибири" более суток не могут вылететь с Сахалина во Владивосток
Пассажиры "Сибири" более суток не могут вылететь с Сахалина во Владивосток
Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 16.11.2025
Пассажиры "Сибири" более суток не могут вылететь с Сахалина во Владивосток
Авиарейс Южно-Сахалинск — Владивосток задержали на более суток