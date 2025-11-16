Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры "Сибири" более суток не могут вылететь с Сахалина во Владивосток - РИА Новости, 16.11.2025
10:41 16.11.2025 (обновлено: 14:58 16.11.2025)
Пассажиры "Сибири" более суток не могут вылететь с Сахалина во Владивосток
Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 16.11.2025
Пассажиры "Сибири" более суток не могут вылететь с Сахалина во Владивосток

Авиарейс Южно-Сахалинск — Владивосток задержали на более суток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Авиарейс Южно-Сахалинск – Владивосток задержан с 15 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Южно-Сахалинск по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток авиакомпании "Сибирь", запланированный на 15 ноября в 19.15 (11.15 мск). Вылет перенесен на 17 ноября в 10.00 (2.00 мск)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации перевозчика, пассажирам задержанного рейса предоставлены обязательные услуги, жалоб от них не поступало. Соблюдение прав пассажиров рейса Южно-Сахалинск – Владивосток контролирует Сахалинская транспортная прокуратура.
