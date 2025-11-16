Рейтинг@Mail.ru
Ректор МГУ рассказал, какие военные звания могут получить студенты вуза - РИА Новости, 16.11.2025
14:34 16.11.2025
Ректор МГУ рассказал, какие военные звания могут получить студенты вуза
Ректор МГУ рассказал, какие военные звания могут получить студенты вуза
Ректор МГУ рассказал, какие военные звания могут получить студенты вуза

Садовничий: на военной кафедре МГУ можно стать офицером за 2,5 года

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. При Московском государственном университете существует военно-учебный центр, где можно получить звание, кроме того, на время учебы в вузе положена отсрочка от призыва на военную службу, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
"У нас есть подготовка солдат - 1,5 года, сержантов - 2 года, офицеров - 2,5 года. И все, кто учится по этой форме, мы выдаем звание", - сказал Садовничий в ходе лекции, приуроченной ко Дню открытых дверей.
Он добавил, что для тех, кто не обучается в военно-учебном центре, положена отсрочка на время учебы от призыва на военную службу.
