Ректор МГУ рассказал, какие военные звания могут получить студенты вуза
Ректор МГУ рассказал, какие военные звания могут получить студенты вуза
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. При Московском государственном университете существует военно-учебный центр, где можно получить звание, кроме того, на время учебы в вузе положена отсрочка от призыва на военную службу, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
"У нас есть подготовка солдат - 1,5 года, сержантов - 2 года, офицеров - 2,5 года. И все, кто учится по этой форме, мы выдаем звание", - сказал Садовничий
в ходе лекции, приуроченной ко Дню открытых дверей.
Он добавил, что для тех, кто не обучается в военно-учебном центре, положена отсрочка на время учебы от призыва на военную службу.