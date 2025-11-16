https://ria.ru/20251116/argentina-2055262997.html
В Аргентине россиянка задержала грабителя
В Аргентине россиянка задержала грабителя - РИА Новости, 16.11.2025
В Аргентине россиянка задержала грабителя
Двое грабителей на мотоцикле пытались украсть у россиянки телефон в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но она оказала сопротивление и смогла задержать одного из... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
палермо
аргентина
буэнос-айрес (город)
палермо
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), палермо
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Палермо
В Аргентине россиянка задержала грабителя
В Буэнос-Айресе россиянка задержала грабителя, пытавшегося забрать у нее телефон
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Двое грабителей на мотоцикле пытались украсть у россиянки телефон в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но она оказала сопротивление и смогла задержать одного из злоумышленников до прибытия помощи, сообщает газета
Nación.
"Российская туристка оказала сопротивления двум мотоциклистам, которые пытались украсть у нее мобильный телефон в районе Палермо
и смогла удержать одного из них до прибытия полиции", - говорится в публикации.
Уточняется, что инцидент произошел еще 9 ноября, но соответствующие кадры, запечатленные камерами видеонаблюдения, распространились в соцсетях только на этой неделе.
Как пишет издание, женщина 33 лет на велосипеде смотрела в свой телефон в ожидании смены сигнала светофора, когда к ней приблизились двое мужчин на мотоцикле. На кадрах видно, как подозреваемый, сидевший на заднем сиденье, попытался отобрать у женщины телефон, но она крепко схватилась за него. Мужчина нанес ей несколько ударов, а его сообщник поехал вперед на мотоцикле, протащив женщину несколько метров по дороге. Однако ей удалось сбросить одного из злоумышленников с мотоцикла и продолжить борьбу, а водитель скрылся с места происшествия. Через некоторое время к женщине на подмогу подоспели очевидцы, которые смогли задержать подозреваемого до прибытия полиции, пишет издание.
По данным газеты, правоохранителям с помощью камер видеонаблюдения удалось установить личность другого подозреваемого, отследить его маршрут и задержать. Полиция в ходе рейда по месту проживания подозреваемого изъяла четыре шлема, ключ зажигания и 10 мобильных телефонов, добавляется в сообщении.