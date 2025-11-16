В Аргентине россиянка задержала грабителя

Как пишет издание, женщина 33 лет на велосипеде смотрела в свой телефон в ожидании смены сигнала светофора, когда к ней приблизились двое мужчин на мотоцикле. На кадрах видно, как подозреваемый, сидевший на заднем сиденье, попытался отобрать у женщины телефон, но она крепко схватилась за него. Мужчина нанес ей несколько ударов, а его сообщник поехал вперед на мотоцикле, протащив женщину несколько метров по дороге. Однако ей удалось сбросить одного из злоумышленников с мотоцикла и продолжить борьбу, а водитель скрылся с места происшествия. Через некоторое время к женщине на подмогу подоспели очевидцы, которые смогли задержать подозреваемого до прибытия полиции, пишет издание.