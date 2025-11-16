https://ria.ru/20251116/arest-2055235544.html
Американского ютубера арестовали по обвинению в хранении наркотиков
Американский ютубер Джек Доэрти арестован в Майами по обвинению в хранении наркотиков, сообщает телеканал NBC со ссылкой на материалы дела. РИА Новости, 16.11.2025
майами
NBC: американского ютубера Доэрти арестовали по обвинению в хранении наркотиков