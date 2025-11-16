Рейтинг@Mail.ru
Американского ютубера арестовали по обвинению в хранении наркотиков - РИА Новости, 16.11.2025
00:38 16.11.2025 (обновлено: 13:28 16.11.2025)
Американского ютубера арестовали по обвинению в хранении наркотиков
Американского ютубера арестовали по обвинению в хранении наркотиков - РИА Новости, 16.11.2025
Американского ютубера арестовали по обвинению в хранении наркотиков
Американский ютубер Джек Доэрти арестован в Майами по обвинению в хранении наркотиков, сообщает телеканал NBC со ссылкой на материалы дела. РИА Новости, 16.11.2025
в мире, майами, youtube, nbc
В мире, Майами, YouTube, NBC
Американского ютубера арестовали по обвинению в хранении наркотиков

NBC: американского ютубера Доэрти арестовали по обвинению в хранении наркотиков

© Getty Images / Jerod HarrisДжек Доэрти
Джек Доэрти - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / Jerod Harris
Джек Доэрти. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский ютубер Джек Доэрти арестован в Майами по обвинению в хранении наркотиков, сообщает телеканал NBC со ссылкой на материалы дела.
Канал Джека Доэрти на YouTube насчитывает более 15 миллионов подписчиков, наиболее известен он стал розыгрышами и провокационным поведением.
"Звезда YouTube Джек Доэрти был арестован в субботу в районе Майами... 22-летнему Доэрти были предъявлены обвинения в хранении запрещенных веществ, хранении марихуаны и сопротивлении полицейскому без применения силы", - говорится в материале.
Отмечается, что для выхода Доэрти из-под стражи установлен залог в размере 3,5 тысячи долларов.
В миреМайамиYouTubeNBC
 
 
