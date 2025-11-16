Рейтинг@Mail.ru
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/arakchi-2055290740.html
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией
Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:38:00+03:00
2025-11-16T13:38:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
аббас аракчи
оон
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20251016/iran-2048744771.html
https://ria.ru/20250927/iran-2044722180.html
https://ria.ru/20250909/iran-2040797569.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, москва, аббас аракчи, оон, бушерская аэс
В мире, Иран, Россия, Москва, Аббас Аракчи, ООН, Бушерская АЭС
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией

Аракчи: восстановление санкций не повлияет на атомные проекты России и Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Нет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, не повлияет ли восстановление антииранских санкций отрицательно на российско-иранские проекты в атомной сфере.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Иран и Россия не будут обращать внимания на восстановление санкций
16 октября, 23:47
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Глава МИД Ирана рассказал о работе инспекторов МАГАТЭ
27 сентября, 00:42
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Иране рассказали, в каком случае прекратят сотрудничество с МАГАТЭ
9 сентября, 22:19
 
В миреИранРоссияМоскваАббас АракчиООНБушерская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала