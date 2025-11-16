https://ria.ru/20251116/arakchi-2055290740.html
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией
Аракчи: восстановление санкций не повлияет на атомные проекты России и Ирана
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Нет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, не повлияет ли восстановление антииранских санкций отрицательно на российско-иранские проекты в атомной сфере.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН
, которые предполагают санкции против Ирана
. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция
, Великобритания
и Германия
.
Россия
, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США
из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере
, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.