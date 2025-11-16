Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Нет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, не повлияет ли восстановление антииранских санкций отрицательно на российско-иранские проекты в атомной сфере.

Великобритания и Германия. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН , которые предполагают санкции против Ирана . Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция

Россия , как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.

Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.

В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".

Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.