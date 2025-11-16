"Дожить до 150 теперь реально". Что придумали ученые в Китае

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. В ближайшие годы никто не будет болеть раком, а 150-летний возраст станет реальностью, утверждают представители китайской биотех-компании. Их оптимизм основан на разработке нового препарата, который показал впечатляющие результаты в ходе лабораторных исследований. Однако специалисты смотрят на возможный успех проекта с тревогой — он может привести к серьезным негативным последствиям для человечества.

Истина в виноградной косточке

"Прожить до 150 лет — определенно достижимая цель. Через несколько лет это станет реальностью. Через пять-десять лет никто не заболеет раком", — приводит The New York Times слова Лю Цинхуа, главного технолога компании Lonvi Biosciences. Этот стартап из города Шэньчжэнь на юге Китая разработал таблетки против старения на основе соединения процианидин C1, или PCC1, которое содержится в экстракте виноградных косточек.

Ранее ученые из Шанхая обнаружили , что PCC1 почти на десять процентов увеличивает продолжительность жизни мышей, избирательно уничтожая старые и стареющие клетки и защищая здоровые. Несмотря на то что научный журнал отозвал статью об исследовании из-за ошибок в данных, последующие работы японских биологов подтвердили правоту китайских коллег.

Компания Lonvi утверждает, что сумела выделить молекулы, "способные убивать клетки-зомби" — стареющие клетки, которые не умирают и вредят здоровым клеткам, и нашла способ производить капсулы с высокой концентрацией этих молекул.

"Это не просто очередная таблетка. Это святой Грааль", — сказал Ип Цзо, известный под псевдонимом Зико, генеральный директор Lonvi.

Компания считает, что ее таблетки в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет, пишет The New York Times.

Дэвид Фурман, доцент Института Бака, биомедицинского исследовательского центра в Калифорнии, занимающегося изучением старения, сказал, что китайские таблетки "кажутся многообещающими", но их нужно проверить в ходе крупных клинических испытаний.

Как отмечает издание, китайские разработчики — в авангарде науки по борьбе со старением. Помимо экстракта из виноградных косточек, компании делают ставку на ягоды годжи, криогенные и барокамеры и другие устройства. В стране инвестируют в отрасль большие средства и проводят конференции с участием ведущих мировых ученых.

"Это впечатляет"

По мнению российских специалистов, оптимизм в отношении PCC1 обоснован, но с критически важными оговорками.

"К аргументам за можно отнести публикацию в авторитетном журнале Nature Metabolism — это означает, что она прошла жесткое рецензирование и методология признана надежной. Механизм действия PCC1 проработан, это одно из самых многообещающих направлений в современной геронтологии. Впечатляют и доклинические результаты: увеличение продолжительности жизни на девять процентов у старых мышей — очень сильный эффект в подобных экспериментах. Важно, что улучшалась именно "продолжительность здоровья", а не просто продлевалась старость. Отмечу и способность работать в определенном диапазоне доз, не повреждая здоровые клетки. Это ключевое свойство для безопасности будущего препарата", — объясняет РИА Новости Сергей Пузин, заведующий кафедрой гериатрии и медико-социальной экспертизы Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава, академик РАН, заслуженный врач России.

© Depositphotos.com / Gorodenkoff Лабораторные мыши © Depositphotos.com / Gorodenkoff Лабораторные мыши

Один из главных аргументов против — пропасть между мышами и людьми, добавляет он.

"Физиология, метаболизм и иммунная система человека гораздо сложнее, чем у грызунов. Многие перспективные соединения, блестяще проявившие себя на грызунах, провалились в клинических испытаниях. Так что считать PCC1 будущим "лекарством от старости" преждевременно", — подчеркивает Пузин.

По его оценкам, оптимистичный прогноз по выходу препарата на рынок при условии успеха на всех этапах — семь-двенадцать лет. Однако разработка принесет не только плюсы.

Риск создания ходячего трупа

По мнению Пузина, если действительно появится эффективный антивозрастной препарат, это "станет не просто медицинским прорывом, а антропологическим шоком, который затронет самые основы нашего общества".

"К главным этическим и социальным вызовам можно отнести усугубление неравенства. Это самый очевидный и острый вызов. Изначально такая терапия будет чрезвычайно дорогой. Возникнет раскол между классом богатых и могущественных, которые смогут продлить свою здоровую жизнь, накапливать капитал, связи и власть веками, и всеми остальными, чья жизнь остается ограниченной по продолжительности", — объясняет он.

Резкое увеличение жизни может привести к демографическому коллапсу, подорвать рынок труда и экономику, считает ученый. Главный же удар будет нанесен по человеческому самосознанию.

"Как изменится психология, если у вас впереди сто лет? Это может привести как к прокрастинации века ("все успею"), так и к новым формам творчества и самопознания", — предполагает Пузин.

Психолог Олеся Бережная напоминает, что "усталость от жизни" — явление, знакомое даже при нынешних сроках человеческого существования.

"Если к 40-50 годам человек может испытывать экзистенциальный кризис и выгорание, то какой уровень накопленной усталости и психологической энтропии будет у 120-летнего?" — рассуждает она.

Привычные же понятия о семье, по ее словам, будут полностью пересмотрены.

"Если жизнь человека растягивается на 120-150 лет, концепция "брака навсегда" приобретает совершенно новое значение. Мы можем увидеть возникновение "серийных" партнерств: молодые браки до 35-40 лет, зрелые союзы от 40 до 80 и "совсем зрелые" — после 90. Можно будет прожить несколько "жизней" с разными партнерами, карьерами и идентичностями. А значит, придется пересмотреть ценности верности, обязательств и самой природы любви. Кроме того, остро встанет вопрос репродуктивного возраста. Смогут ли и захотят ли люди рожать детей в 100 лет? И как это повлияет на демографию, если поколения будут сменяться раз в полтора века?" — задается вопросами психолог.

Бережная уверена, что новая технология продления жизни потребует от нас такого же прорыва в области гуманитарного знания, психологии и этики. Иначе этот дар может стать самым серьезным испытанием в истории человечества.

Стратегическое оружие

Впрочем, часть научно-медицинского сообщества скептически относится к идее о том, что PCC1 станет прорывом.

"По сути, раскручиваемый коммерческой компанией процианидин близок к пользе рационального питания, в которое входят разные биофлавоноиды. А рациональное питание — мера профилактики болезней и способ достижения долголетия с доказанной эффективностью. Поэтому я отношусь к таким заявлениям исключительно как к очередной рекламной кампании с заложенной финансовой эффективностью", — говорит Антон Вахляев, врач-кардиолог, заведующий отделением персонализированной медицины "Поликлиника.ру".

По его словам, ожидая "волшебства", люди часто пренебрегает другими эффективными и в то же время сверхдоступными средствами.

"Секрет увеличения продолжительности жизни на двадцать-тридцать процентов кроется в регулярных медицинских осмотрах, вакцинопрофилактике и банальном мытье рук после туалета", — объясняет он.

Отметим, что сенолитики — не единственный перспективный способ борьбы со старением, которое разрабатывают сегодня.

"Если препараты вроде PCC1 — это "тактическое оружие" против конкретного механизма старения, то частичное перепрограммирование и генная терапия — потенциально "стратегическое оружие", способное перезагрузить систему старения в целом", — отмечает Пузин.

По его мнению, будущее — не за одной "волшебной таблеткой", а за комбинаторным подходом: персонализированный набор терапий, включающий сенолитики, метформин, генную терапию и периодические курсы перепрограммирования, подобранные с помощью искусственного интеллекта.