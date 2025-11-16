Африканский союз приветствовал соглашение между ДРК и повстанцами

"Движение 23 марта" (М23) - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января движение развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке ДРК. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности. В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. Пятнадцатого ноября представители правительства ДРК и повстанческого Альянса реки Конго (AFC), в который входит группировка "Движение 23 марта" (М23), подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, включающее восемь протоколов, шесть из которых ещё подлежат обсуждению.