https://ria.ru/20251116/afrosojuz-2055315311.html
Африканский союз приветствовал соглашение между ДРК и повстанцами
Африканский союз приветствовал соглашение между ДРК и повстанцами - РИА Новости, 16.11.2025
Африканский союз приветствовал соглашение между ДРК и повстанцами
Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф назвал подписание соглашений по урегулированию в Демократической Республике Конго (ДРК) значительным... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T17:09:00+03:00
2025-11-16T17:09:00+03:00
2025-11-16T17:09:00+03:00
в мире
катар
доха
сша
африканский союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999479234_0:358:775:794_1920x0_80_0_0_be6819af2a326faf98f0f72001d5631d.jpg
https://ria.ru/20251103/kongo-2052569443.html
катар
доха
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999479234_0:227:775:808_1920x0_80_0_0_e301ce98b9a9fe9041d2848f46323508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, доха, сша, африканский союз
В мире, Катар, Доха, США, Африканский союз
Африканский союз приветствовал соглашение между ДРК и повстанцами
Африканский союз приветствовал соглашение о мире между ДРК и повстанцами
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф назвал подписание соглашений по урегулированию в Демократической Республике Конго (ДРК) значительным шагом на пути к восстановлению мира в восточных провинциях этой африканской страны.
"Председатель комиссии Африканского союза
горячо приветствует подписание в Дохе
Рамочных соглашений в преддверии подписания всеобъемлющего мирного соглашения между правительством ДРК и движением АФК/М23. Этот знаковый шаг представляет собой значительный прогресс на пути к восстановлению стабильности, укреплению доверия и устранению коренных причин конфликта в восточной части ДРК", - говорится в заявлении Афросоюза.
Африканский чиновник также выразил благодарность миротворческим усилиям Катара
, США
и посредников от Африканского союза, включая президента Того Фора Гнассингбе.
"Движение 23 марта" (М23) - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января движение развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке ДРК. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности. В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. Пятнадцатого ноября представители правительства ДРК и повстанческого Альянса реки Конго (AFC), в который входит группировка "Движение 23 марта" (М23), подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, включающее восемь протоколов, шесть из которых ещё подлежат обсуждению.