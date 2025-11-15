https://ria.ru/20251115/zhivotnye-2055204833.html
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке - РИА Новости, 15.11.2025
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке, самка и самец поселятся в заведении еще до Нового года, сейчас для них строят домик, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:52:00+03:00
2025-11-15T18:52:00+03:00
2025-11-15T19:11:00+03:00
москва
россия
чили
сергей писарев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928677083_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_704bd5dc114bb2395240aa0583d83503.jpg
https://ria.ru/20250607/malysh-2021494558.html
москва
россия
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928677083_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_52560ade4637d44992243b5df535fec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, чили, сергей писарев, общество
Москва, Россия, Чили, Сергей Писарев, Общество
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке
Чилийские альпаки поселятся в барнаульском зоопарке до Нового года
БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке, самка и самец поселятся в заведении еще до Нового года, сейчас для них строят домик, сообщил РИА Новости директор зверинца Сергей Писарев.
"В ближайшее время барнаульский зоопарк "Лесная сказка" пополнится альпаками, привезённым в Россию
из Чили
. Самец и самочка сейчас на карантине в Москве
. Как только карантинные мероприятия завершатся, альпаки поездом приедут в Барнаул", - отметил Писарев
.
Директор зоопарка рассказал, что за альпаками в Москву полетит фотограф и видеограф зоопарка Оксана Васильева.
"До Нового года альпаки будут у нас. Оксана по мордочкам самых красивых выберет. Нам разрешили это сделать", - отметил Писарев.
Он рассказал, что чилийские альпаки не очень морозоустойчивые, они не могут жить без теплого помещения. Поэтому сейчас в зоопарке для них строится жилье.
"Разместят их на мини-ферме, и летом с ними можно будет общаться", - отметил директор.
Писарев уточнил РИА Новости, что альпак в зоопарке еще не было.