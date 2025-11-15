Рейтинг@Mail.ru
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 15.11.2025 (обновлено: 19:11 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/zhivotnye-2055204833.html
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке - РИА Новости, 15.11.2025
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке, самка и самец поселятся в заведении еще до Нового года, сейчас для них строят домик, сообщил РИА... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:52:00+03:00
2025-11-15T19:11:00+03:00
москва
россия
чили
сергей писарев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928677083_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_704bd5dc114bb2395240aa0583d83503.jpg
https://ria.ru/20250607/malysh-2021494558.html
москва
россия
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928677083_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_52560ade4637d44992243b5df535fec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, чили, сергей писарев, общество
Москва, Россия, Чили, Сергей Писарев, Общество
Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке

Чилийские альпаки поселятся в барнаульском зоопарке до Нового года

© iStock.com / tracielouiseАльпаки
Альпаки - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© iStock.com / tracielouise
Альпаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке, самка и самец поселятся в заведении еще до Нового года, сейчас для них строят домик, сообщил РИА Новости директор зверинца Сергей Писарев.
"В ближайшее время барнаульский зоопарк "Лесная сказка" пополнится альпаками, привезённым в Россию из Чили. Самец и самочка сейчас на карантине в Москве. Как только карантинные мероприятия завершатся, альпаки поездом приедут в Барнаул", - отметил Писарев.
Директор зоопарка рассказал, что за альпаками в Москву полетит фотограф и видеограф зоопарка Оксана Васильева.
"До Нового года альпаки будут у нас. Оксана по мордочкам самых красивых выберет. Нам разрешили это сделать", - отметил Писарев.
Он рассказал, что чилийские альпаки не очень морозоустойчивые, они не могут жить без теплого помещения. Поэтому сейчас в зоопарке для них строится жилье.
"Разместят их на мини-ферме, и летом с ними можно будет общаться", - отметил директор.
Писарев уточнил РИА Новости, что альпак в зоопарке еще не было.
Детеныши альпаки в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки
7 июня, 12:33
 
МоскваРоссияЧилиСергей ПисаревОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала