БАРНАУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Чилийские альпаки впервые появятся в барнаульском зоопарке, самка и самец поселятся в заведении еще до Нового года, сейчас для них строят домик, сообщил РИА Новости директор зверинца Сергей Писарев.

"В ближайшее время барнаульский зоопарк "Лесная сказка" пополнится альпаками, привезённым в Россию из Чили . Самец и самочка сейчас на карантине в Москве . Как только карантинные мероприятия завершатся, альпаки поездом приедут в Барнаул", - отметил Писарев

Директор зоопарка рассказал, что за альпаками в Москву полетит фотограф и видеограф зоопарка Оксана Васильева.

"До Нового года альпаки будут у нас. Оксана по мордочкам самых красивых выберет. Нам разрешили это сделать", - отметил Писарев.

Он рассказал, что чилийские альпаки не очень морозоустойчивые, они не могут жить без теплого помещения. Поэтому сейчас в зоопарке для них строится жилье.

"Разместят их на мини-ферме, и летом с ними можно будет общаться", - отметил директор.