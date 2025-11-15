В США зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5

"Разновидность птичьего гриппа подтвердилась у жителя (округа - ред.) Грейс-Харбор, который был госпитализирован с симптомами гриппа в начале ноября, подтвердился. Дополнительные анализы показали, что вирус относится к H5N5, разновидности птичьего гриппа, которая ранее была выявлена у животных, но никогда - у людей", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.