https://ria.ru/20251115/zhitel-2055160711.html
В США зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5
В США зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5
2025-11-15T12:43:00+03:00
2025-11-15T12:43:00+03:00
2025-11-15T12:43:00+03:00
В Вашингтоне зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Житель Вашингтона заразился птичьим гриппом штамма H5N5, это первый задокументированный в США случай такого типа заболевания у человека, сообщило министерство здравоохранения штата.
"Разновидность птичьего гриппа подтвердилась у жителя (округа - ред.) Грейс-Харбор, который был госпитализирован с симптомами гриппа в начале ноября, подтвердился. Дополнительные анализы показали, что вирус относится к H5N5, разновидности птичьего гриппа, которая ранее была выявлена у животных, но никогда - у людей", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
Министерство отмечает, что передача подобного штамма вируса у людей происходит очень редко, и случаи его передачи никогда не фиксировались в США
. Как отмечается в релизе, риск заражения птичьим гриппом на текущий момент оценивается как низкий.
Госпитализированный мужчина, согласно сообщению, держал домашних птиц, которые контактировали с дикими птицами. Они, вероятно, и являются источником заражения.