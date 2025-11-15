Рейтинг@Mail.ru
В США зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5
15.11.2025
В США зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5
В США зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5
Житель Вашингтона заразился птичьим гриппом штамма H5N5, это первый задокументированный в США случай такого типа заболевания у человека, сообщило министерство... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
В США зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5

В Вашингтоне зафиксировали первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5

Шприц с лекарством. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Житель Вашингтона заразился птичьим гриппом штамма H5N5, это первый задокументированный в США случай такого типа заболевания у человека, сообщило министерство здравоохранения штата.
"Разновидность птичьего гриппа подтвердилась у жителя (округа - ред.) Грейс-Харбор, который был госпитализирован с симптомами гриппа в начале ноября, подтвердился. Дополнительные анализы показали, что вирус относится к H5N5, разновидности птичьего гриппа, которая ранее была выявлена у животных, но никогда - у людей", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
Министерство отмечает, что передача подобного штамма вируса у людей происходит очень редко, и случаи его передачи никогда не фиксировались в США. Как отмечается в релизе, риск заражения птичьим гриппом на текущий момент оценивается как низкий.
Госпитализированный мужчина, согласно сообщению, держал домашних птиц, которые контактировали с дикими птицами. Они, вероятно, и являются источником заражения.
В Германии впервые за 30 лет обнаружили дикий полиовирус
13 ноября, 12:41
13 ноября, 12:41
 
В миреСШАВашингтон (штат)
 
 
