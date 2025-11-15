"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине нанес сильнейший удар по киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, пишет Коррупционный скандал на Украине нанес сильнейший удар по киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, пишет Financial Times

"Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта", — говорится в статье.

В издании подчеркнули, что обнаруженные свидетельства коррупции, включая "золотой унитаз и сумки с деньгами", а также записи обсуждений отмывания средств вызвали возмущение среди украинцев.

Как отметила FT, сейчас Зеленский вовсю старается дистанцироваться от фигурантов этого дела, особенно от своего друга и соратника Тимура Миндича, но это вряд ли ему поможет.

"Эксперты и политики отмечают, что новые подробности, которые всплывут во время следствия, могут еще сильнее дестабилизировать президента", — говорится в публикации.

Аналитики считают, что дальнейшие разоблачения, например, возможного влияния Миндича на бывшего министра обороны Рустема Умерова , могут привести к новому этапу политического кризиса.

"Если появится новая информация, касающаяся Зеленского или его аппарата... то, конечно, это будет новый виток", — приводит издание слова киевского политолога Владимира Фесенко

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.