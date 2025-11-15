Рейтинг@Mail.ru
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве - РИА Новости, 15.11.2025
18:43 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
Коррупционный скандал на Украине нанес сильнейший удар по киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, пишет Financial Times. РИА Новости, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве

FT: коррупционный кризис дестабилизировал режим Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине нанес сильнейший удар по киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.
"Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта", — говорится в статье.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Киева
17:20
В издании подчеркнули, что обнаруженные свидетельства коррупции, включая "золотой унитаз и сумки с деньгами", а также записи обсуждений отмывания средств вызвали возмущение среди украинцев.
Как отметила FT, сейчас Зеленский вовсю старается дистанцироваться от фигурантов этого дела, особенно от своего друга и соратника Тимура Миндича, но это вряд ли ему поможет.
На митинге в Киеве протестующий потребовал объявить Зеленскому импичмент - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве потребовали объявить Зеленскому народный импичмент
16:18
"Эксперты и политики отмечают, что новые подробности, которые всплывут во время следствия, могут еще сильнее дестабилизировать президента", — говорится в публикации.
Аналитики считают, что дальнейшие разоблачения, например, возможного влияния Миндича на бывшего министра обороны Рустема Умерова, могут привести к новому этапу политического кризиса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
15:41
"Если появится новая информация, касающаяся Зеленского или его аппарата... то, конечно, это будет новый виток", — приводит издание слова киевского политолога Владимира Фесенко.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского
07:17
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине
07:04
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Действительно фатально": СМИ забили тревогу из-за новой выходки Зеленского
01:05
 
В миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийРустем УмеровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
