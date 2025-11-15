Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому - РИА Новости, 15.11.2025
15:41 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому - РИА Новости, 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
Европа не сможет проигнорировать коррупционный скандал в Киеве и будет вынуждена принять меры против режима во главе с Владимиром Зеленским, пишет украинское... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:41:00+03:00
2025-11-15T15:41:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, украина, европа, киев, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, g7
В мире, Украина, Европа, Киев, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, G7
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому

У ЕС есть два сценария против Зеленского на фоне коррупционного скандала

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европа не сможет проигнорировать коррупционный скандал в Киеве и будет вынуждена принять меры против режима во главе с Владимиром Зеленским, пишет украинское издание "Страна".
"Главный вопрос — какие практические шаги они предпримут. С учетом того, что коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения (или сокращения) финансовой помощи Украине (например, Орбаном). Поэтому просто проигнорировать скандал, ограничившись общими заявлениями, европейцы вряд ли смогут", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
13:42
По данным издания, у Европы есть два варианта действий против Киева. Первый подразумевает взятие Зеленским обязательств по борьбе с коррупцией, смену руководства госкомпаний и силовиков под контролем международных экспертов. Второй вариант "более жесткий": отставка Ермака и правительства Свириденко, замена их на неких "понятных" Западу, близких к грантовым структурам и посольствам G7 людей.
"Неизвестно, правда, захотят ли европейцы сейчас выдвинуть столь жесткие и широкие требования Зеленскому, но если это произойдет, то Банковой будет очень трудно их проигнорировать, учитывая зависимость от финансовой поддержки ЕС", — сообщается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:49
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Вы проиграете": Туск обратился к Зеленскому
05:27
 
В миреУкраинаЕвропаКиевГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомG7
 
 
Заголовок открываемого материала