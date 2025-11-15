В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom не исключил, что Владимир Зеленский не вернется на Украину после визита в Грецию.
«
"Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется", — заявил эксперт.
По словам Риттера, российские авиаудары по украинской энергетике и коррупционные скандалы в этой же сфере оказывают огромное давление на власть.
На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.