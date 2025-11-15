Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:49 15.11.2025 (обновлено: 15:00 15.11.2025)
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов - РИА Новости, 15.11.2025
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский уехал в Грецию ради новых ракет Patriot.
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов

Меркурис: российские авиаудары заставили Зеленского уехать в Грецию за Patriot

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский уехал в Грецию ради новых ракет Patriot.

На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.

"Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшиеся украинские запасы ракет Patriot. <…> Зеленскому нужно больше ракет, <…> и он отправился в Грецию ради них", — утверждает эксперт.

Меркурис считает, что поставки новых систем ПВО и ракет к ним на Украину бессмысленны, сравнив это с попыткой надуть дырявый шар.
"Можно сколько угодно дуть в шар, отчаянно и задыхаясь, но как только вы прекратите это делать, тот вновь сдуется", — подчеркнул он.

В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины.
В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газоэнергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.
