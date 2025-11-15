Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
07:04 15.11.2025 (обновлено: 17:05 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055123883.html
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине
Владимир Зеленский должен уйти в отставку, с таким призывом в соцсети Х выступил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T07:04:00+03:00
2025-11-15T17:05:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055104082.html
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055109054.html
украина
РИА Новости
в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине

Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, с таким призывом в соцсети Х выступил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
«
"Зеленский должен уйти в отставку за все ужасные преступления, которые он совершил. Это позиция большинства граждан — всего народа Украины", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Действительно фатально": СМИ забили тревогу из-за новой выходки Зеленского
01:05
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Соратник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине
02:59
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
