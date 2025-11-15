Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали о планах Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 15.11.2025 (обновлено: 07:50 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055114747.html
В Китае рассказали о планах Трампа в отношении Зеленского
В Китае рассказали о планах Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 15.11.2025
В Китае рассказали о планах Трампа в отношении Зеленского
Пристальное внимание США к коррупционному скандалу на Украине и широкое освещение этого события в СМИ могут говорить о намерении Вашингтона свергнуть Владимира... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:05:00+03:00
2025-11-15T07:50:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_5fa148c934880c0e795799720130ccbe.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055104082.html
https://ria.ru/20251115/evropa-2055107640.html
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055109054.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_518fbc3e95caa56ff2a9d9a796decfbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), фбр
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ФБР
В Китае рассказали о планах Трампа в отношении Зеленского

Sohu: в США думают, как отстранить Зеленского от власти

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пристальное внимание США к коррупционному скандалу на Украине и широкое освещение этого события в СМИ могут говорить о намерении Вашингтона свергнуть Владимира Зеленского, пишет китайский портал Sohu.
«
"Дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Действительно фатально": СМИ забили тревогу из-за новой выходки Зеленского
01:05
Портал также отметил, что глава киевского режима подпитывает недовольство Белого дома нежеланием идти на переговоры с Россией под надуманными предлогами и повальными неудачами ВСУ на фронте, которые тот пытается всячески замаскировать.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли серьезный удар
02:20
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Соратник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине
02:59
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала