На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
16:37 15.11.2025
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
энергодар, запорожская аэс
Энергодар, Запорожская АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения питающей линии "Днепровская" стабильна, работа идет в прежнем режиме, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС после отключения одной из линий электропередачи не превышает естественных фоновых природных значений.
"На ЗАЭС все в порядке. Станция работает в прежнем стабильном нормальном режиме", - сказала агентству Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Киев не уведомил Запорожскую АЭС о причине отключении линии "Днепровская"
Энергодар Запорожская АЭС
 
 
