На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения питающей линии "Днепровская" стабильна, работа идет в прежнем режиме, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"На ЗАЭС все в порядке. Станция работает в прежнем стабильном нормальном режиме", - сказала агентству Яшина.