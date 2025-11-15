https://ria.ru/20251115/zaes-2055191308.html
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
Ситуация на Запорожской АЭС после отключения питающей линии "Днепровская" стабильна, работа идет в прежнем режиме, заявила РИА Новости директор по коммуникациям
энергодар
запорожская аэс
энергодар
2025
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
Яшина назвала ситуацию на ЗАЭС после отключения линии "Днепровская" стабильной