Юрист рассказал, как избежать покупки контрафактного алкоголя и икры - РИА Новости, 15.11.2025
03:10 15.11.2025
Юрист рассказал, как избежать покупки контрафактного алкоголя и икры
Юрист рассказал, как избежать покупки контрафактного алкоголя и икры - РИА Новости, 15.11.2025
Юрист рассказал, как избежать покупки контрафактного алкоголя и икры
Граждане РФ перед покупкой продуктов для новогоднего стола могут проверять алкоголь и красную икру на безопасность по соответствующим маркировкам, рассказал РИА РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:10:00+03:00
2025-11-15T03:10:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
россия
москва
московская область (подмосковье)
россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал, как избежать покупки контрафактного алкоголя и икры

Юрист Хаминский: покупаемые алкоголь и икру нужно проверить на маркировку

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Граждане РФ перед покупкой продуктов для новогоднего стола могут проверять алкоголь и красную икру на безопасность по соответствующим маркировкам, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"В официальной продаже контрафактный алкоголь реализовать практически невозможно. Каждая бутылка имеет специальную маркировку, которая проходит при продаже через систему ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Таким образом, для избежания покупки некачественной, контрафактной алкогольной продукции достаточно приобретать алкоголь в нормальных торговых сетях, где точно есть гарантия, что спиртные напитки прошли соответствующий контроль и учтены государством", - рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что случаи отравления алкоголем связаны с приобретением спиртных напитков у частных лиц, либо без выдачи кассового чека.
"Что касается красной икры, нужно иметь ввиду, что с 1 мая 2024 года производители и импортеры красной и черной икры обязаны наносить на упаковки маркировочные коды и отправлять информацию об обороте продукции в "Честный знак", - добавил Хаминский.
Юрист также объяснил, что цель маркировки икры осетровых и лососевых рыб заключается в обеспечении покупателя качественным товаром и пресечении нелегальных поставок и подделок.
"С 1 апреля 2025 года в России продажа немаркированной красной икры запрещена. Эта мера распространяется на все торговые точки, включая магазины у дома и точки общественного питания", - подчеркнул юрист.
Хамиснкий порекомендовал потребителям проверять подлинность икры при помощи сканирования кода Data Matrix через мобильное приложение "Честный знак".
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
