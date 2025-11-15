Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов
07:41 15.11.2025
СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов
СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов
Правительство Японии согласовывает пакет мер по поддержке экономики на сумму более 17 триллионов иен (около 110 млрд долларов), пишет газета "Никкэй" со ссылкой
япония
экономика, япония
Экономика, Япония
СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов

Nikkei: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. Правительство Японии согласовывает пакет мер по поддержке экономики на сумму более 17 триллионов иен (около 110 млрд долларов), пишет газета “Никкэй” со ссылкой на правительственные источники.
В частности, в пакет будут включены крупные налоговые послабления, в том числе повышение порога, с которого начинает взиматься подоходный налог с нынешних 1,03 миллиона иен (6,7 тысячи долларов) до 1,6 миллиона иен (около 10,4 тысячи долларов), а также отмена надбавок к топливному акцизу. Кроме того, в пакет войдут меры против роста цен — продовольственные купоны, а также субсидии на электроэнергию и газ в зимний период.
В пакете мер предусмотрены инвестиции в стратегические отрасли, включая ИИ, полупроводники, судостроение и космический сектор.
Как ожидается, кабинет министров утвердит новый пакет на поддержку экономики 21 ноября.
