СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов

Правительство Японии согласовывает пакет мер по поддержке экономики на сумму более 17 триллионов иен (около 110 млрд долларов), пишет газета “Никкэй” со ссылкой РИА Новости, 15.11.2025
Nikkei: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 миллиардов
ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости.
Правительство Японии согласовывает пакет мер по поддержке экономики на сумму более 17 триллионов иен (около 110 млрд долларов), пишет газета “Никкэй
” со ссылкой на правительственные источники.
В частности, в пакет будут включены крупные налоговые послабления, в том числе повышение порога, с которого начинает взиматься подоходный налог с нынешних 1,03 миллиона иен (6,7 тысячи долларов) до 1,6 миллиона иен (около 10,4 тысячи долларов), а также отмена надбавок к топливному акцизу. Кроме того, в пакет войдут меры против роста цен — продовольственные купоны, а также субсидии на электроэнергию и газ в зимний период.
В пакете мер предусмотрены инвестиции в стратегические отрасли, включая ИИ, полупроводники, судостроение и космический сектор.
Как ожидается, кабинет министров утвердит новый пакет на поддержку экономики 21 ноября.