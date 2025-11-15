Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник "Лукойла" частично признал вину в передаче взятки - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/vzyatka-2055121216.html
Экс-сотрудник "Лукойла" частично признал вину в передаче взятки
Экс-сотрудник "Лукойла" частично признал вину в передаче взятки - РИА Новости, 15.11.2025
Экс-сотрудник "Лукойла" частично признал вину в передаче взятки
Бывший топ-менеджер "Лукойла" Алексей Степанов, приговоренный к штрафу в 3,5 миллиона рублей за дачу взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:08:00+03:00
2025-11-15T06:08:00+03:00
происшествия
москва
лукойл
роснефть
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251115/vzyatka-2055119290.html
https://ria.ru/20251114/chp-2055060192.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, лукойл, роснефть, газпром
Происшествия, Москва, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром
Экс-сотрудник "Лукойла" частично признал вину в передаче взятки

Экс-сотрудник "Лукойла" Степанов частично признал вину в передаче взятки

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший топ-менеджер "Лукойла" Алексей Степанов, приговоренный к штрафу в 3,5 миллиона рублей за дачу взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, частично признал вину, сказано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично", - говорится в документе.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Таможенник, осужденный за взятку, сам заявил ФСБ о преступлении
05:25
Согласно материалам, другой фигурант - бывший сотрудник Центральной энергетической таможни Сергей Петрович - частично признал вину только в получении взятки, а его коллеги Алексей Акимов и Андрей Брехов частично признали вину только в разглашении налоговой тайны, отрицая вину во взяточничестве. На предварительном следствии все трое вину признавали.
"Оценивая показания подсудимых, данные ими в ходе судебного следствия, суд им доверяет в той мере, в которой они согласуются с другими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами", - отмечается в документе.
Мещанский суд Москвы в середине августа приговорил Степанова к штрафу в 3,5 миллиона рублей, Акимова, Петровича и Брехова - к штрафам до пяти миллионов рублей. Таможенников также лишили званий и обязали солидарно выплатить 3,2 миллиона рублей, то есть сумму полученных взяток. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном разглашении налоговой тайны, а Степанов - в посредничестве в передаче взятки и в незаконном сборе сведений, составляющих налоговую тайну.
Суд установил, что в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники таможни за взятку передали Степанову статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну. Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, сведения касались экспортной деятельности ряда компаний, среди них - "Газпром нефть", "Роснефть", "Сургутэкс", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" "Русинвест".
В деле, помимо осужденных фигурантов, упоминается вице-президент ПАО "Лукойл" Виталий Робертус, который и давал задание Степанову заполучить вышеуказанную информацию. Робертус скоропостижно скончался в марте 2024 года на 54 году жизни, его уголовное преследование прекращено в связи со смертью.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Сотрудника Минприроды Ингушетии заподозрили в получении взятки
Вчера, 18:18
 
ПроисшествияМоскваЛУКОЙЛРоснефтьГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала