Экс-сотрудник "Лукойла" частично признал вину в передаче взятки

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший топ-менеджер "Лукойла" Алексей Степанов, приговоренный к штрафу в 3,5 миллиона рублей за дачу взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, частично признал вину, сказано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично", - говорится в документе.

Согласно материалам, другой фигурант - бывший сотрудник Центральной энергетической таможни Сергей Петрович - частично признал вину только в получении взятки, а его коллеги Алексей Акимов и Андрей Брехов частично признали вину только в разглашении налоговой тайны, отрицая вину во взяточничестве. На предварительном следствии все трое вину признавали.

"Оценивая показания подсудимых, данные ими в ходе судебного следствия, суд им доверяет в той мере, в которой они согласуются с другими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами", - отмечается в документе.

Мещанский суд Москвы в середине августа приговорил Степанова к штрафу в 3,5 миллиона рублей, Акимова, Петровича и Брехова - к штрафам до пяти миллионов рублей. Таможенников также лишили званий и обязали солидарно выплатить 3,2 миллиона рублей, то есть сумму полученных взяток. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном разглашении налоговой тайны, а Степанов - в посредничестве в передаче взятки и в незаконном сборе сведений, составляющих налоговую тайну.

Суд установил, что в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники таможни за взятку передали Степанову статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну. Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, сведения касались экспортной деятельности ряда компаний, среди них - " Газпром нефть ", " Роснефть ", "Сургутэкс", " Сургутнефтегаз ", " Татнефть " "Русинвест".