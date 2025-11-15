Таможенник, осужденный за взятку, сам заявил ФСБ о преступлении

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Один из руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни, осужденных за получение взятки от бывшего топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова и разглашение налоговой тайны, добровольно сообщил в ФСБ о преступлении и стал участником оперативного эксперимента, сказано в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, в тот же день оперативники пресекли противоправную деятельность другого сотрудника таможни, после чего тот согласился участвовать в оперативном эксперименте. Спустя месяц силовики пресекли деятельность их третьего коллеги, и он также вступил в оперативный эксперимент, в рамках которого 5 марта 2024 года проходили передача информации Степанову и получение от него наличных.