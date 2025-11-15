Рейтинг@Mail.ru
Таможенник, осужденный за взятку, сам заявил ФСБ о преступлении
05:25 15.11.2025
Таможенник, осужденный за взятку, сам заявил ФСБ о преступлении
Таможенник, осужденный за взятку, сам заявил ФСБ о преступлении
Таможенник, осужденный за взятку, сам заявил ФСБ о преступлении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Один из руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни, осужденных за получение взятки от бывшего топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова и разглашение налоговой тайны, добровольно сообщил в ФСБ о преступлении и стал участником оперативного эксперимента, сказано в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в середине августа приговорил Степанова к штрафу в 3,5 миллиона рублей, а сотрудников Центральной энергетической таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова - к штрафам до пяти миллионов рублей. Таможенников также лишили званий и обязали солидарно выплатить 3,2 миллиона рублей, то есть сумму полученных взяток. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном разглашении налоговой тайны, а Степанов - в посредничестве в передаче взятки и в незаконном сборе сведений, составляющих налоговую тайну.
"Не желая в дальнейшем исполнять преступные указания участников организованной группы, 25 декабря 2023 года добровольно сообщил о получении взятки и разглашении налоговой тайны в орган, имеющий право возбудить уголовное дело - ФСБ России. После этого, действуя в качестве участника оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", 26 декабря 2023 года передал в распечатанном виде требуемые взяткодателями данные", - говорится в документе.
Согласно материалам, в тот же день оперативники пресекли противоправную деятельность другого сотрудника таможни, после чего тот согласился участвовать в оперативном эксперименте. Спустя месяц силовики пресекли деятельность их третьего коллеги, и он также вступил в оперативный эксперимент, в рамках которого 5 марта 2024 года проходили передача информации Степанову и получение от него наличных.
Ранее суд установил, что в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники таможни за взятку передали Степанову статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну. Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, сведения касались экспортной деятельности ряда компаний, среди них - "Газпром нефть", "Роснефть", "Сургутэкс", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Русинвест".
В деле, помимо осужденных фигурантов, упоминается вице-президент ПАО "Лукойл" Виталий Робертус, который и давал задание Степанову заполучить вышеуказанную информацию. Робертус скоропостижно скончался в марте 2024 года на 54 году жизни, его уголовное преследование прекращено в связи со смертью.
