В Днепропетровске в третий раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в третий раз за ночь прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
днепр (река)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
