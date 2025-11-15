https://ria.ru/20251115/vzryvy-2055107508.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" . РИА Новости, 15.11.2025
