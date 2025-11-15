Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ залезли в частный дом на контролируемой территории, хозяева которого были эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В социальных сетях расходятся кадры, где боевики ВСУ проникают на территорию частного домовладения, хозяева которого были эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

На видео, по его словам, один из солдат ВСУ проникает на территорию через забор и открывает ворота двум другим мародерам.