Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 15.11.2025 (обновлено: 20:53 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/vsu-2055217885.html
Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ
Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ
Боевики ВСУ залезли в частный дом на контролируемой территории, хозяева которого были эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:39:00+03:00
2025-11-15T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20250611/vsu-2022179498.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ

Боевики ВСУ занимаются мародерством, проникая в частные дома

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ залезли в частный дом на контролируемой территории, хозяева которого были эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В социальных сетях расходятся кадры, где боевики ВСУ проникают на территорию частного домовладения, хозяева которого были эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
На видео, по его словам, один из солдат ВСУ проникает на территорию через забор и открывает ворота двум другим мародерам.
"Однако те вовремя замечают работающую камеру, которая зафиксировала факт проникновения. Судя по отсутствию на ВСУшниках бронежилетов и шлемов, это произошло не на первой линии обороны, а сами мародеры, скорее всего, входят в состав местной теробороны", - отметил представитель силовых структур.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией
11 июня, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала