Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ
Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
Российские силовики рассказали о мародерстве в ВСУ
Боевики ВСУ залезли в частный дом на контролируемой территории, хозяева которого были эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ залезли в частный дом на контролируемой территории, хозяева которого были эвакуированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В социальных сетях расходятся кадры, где боевики ВСУ
проникают на территорию частного домовладения, хозяева которого были эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
На видео, по его словам, один из солдат ВСУ проникает на территорию через забор и открывает ворота двум другим мародерам.
"Однако те вовремя замечают работающую камеру, которая зафиксировала факт проникновения. Судя по отсутствию на ВСУшниках бронежилетов и шлемов, это произошло не на первой линии обороны, а сами мародеры, скорее всего, входят в состав местной теробороны", - отметил представитель силовых структур.