В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ
В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ
Замкомандира роты одной из механизированных бригад ВСУ Валентин Поддубный ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:34:00+03:00
2025-11-15T20:34:00+03:00
2025-11-15T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ
